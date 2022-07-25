獨／漢光實兵仿烏東戰場挖戰壕系統 教召軍人火線抗敵

國軍今（25）日起將進入漢光38號演習「實兵周」，陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，不但特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，由後備部隊挖設多處「戰壕系統」（trench system），進駐14天新制教召的後備軍人駐防火線，並在城鎮高樓模擬部署剌針飛彈，甚至有一個路口三具標槍飛彈的重裝部署，模擬常後全力截擊登岸共軍。國軍在操演中開設「城鎮戰」視覺窗口，對國際宣達我國實施「地面作戰」的政策決心。

烏克蘭與俄羅斯戰爭今年4月起轉移到烏國東部，傳烏國最強部隊部署烏東，不但在當地挖掘戰壕系統，同時加固其他既有戰備設施，要與俄軍長期抗戰。美國不少軍事專家都要求我國應效法烏國，前美國防部長艾思博在台接受媒體專訪就宣稱，我國應打造強大的國土防衛隊，成倍增加從事保衛國家者，「就像我在烏克蘭看到的」，台灣國防部希望獲得更多標槍與剌針飛彈。

過去國軍漢光實兵操演，最後一個項目是「灘岸殲敵」，意指敵軍在我灘岸即遭三軍成功圍殲，維持軍民「戰火不波及內陸」的信心；至於敵軍後續登岸進入城鎮的反擊作戰，多是模擬兵推裡想定，鮮少搬到實兵中進行。

但記者直擊，此次漢光實兵淡水河口反突擊科目中，第三作戰區比照烏東戰事，由陸軍步兵109旅現役幹部率新制教召部隊，在淡江大橋八里端引道工事下挖掘近100公尺錯綜複雜的「戰壕系統」，除可儲存彈藥與生存裝備外，後備官兵通過明暗通道前往各個地下班用機槍堡，出槍截擊突破灘岸守備登岸的敵軍。戰壕系統距志願役部隊第一線接敵的台北港北堤灘岸不過數百公尺，動員而來的教召後備軍人等於模擬直接上火線禦敵。

除八里、台北港岸際的阻絕設施外，這項進入八里區城鎮前的戰壕系統，被視為呈現我「國土防衛決心」重要的視覺窗口。不但作戰區各級日日密集督導視察簡報，美國在台協會安全合作組也派員實地勘查陣地，了解我城鎮作戰構想。

此外，操演想定模擬敵軍自八里灘岸登陸後，陸續往八里街市推進，準備包圍台北港。陸軍關渡指揮部在敵軍行經沿途路口，各處部署六六火箭彈、標槍反裝甲飛彈，在十三行博物館路口，甚至有一路口部署三枚標槍的狀況，截擊共軍裝甲車輛。在大樓高點，則以旗幟標示火點，示意部署剌針防空飛彈與反裝甲武器，從事城鎮戰。