獨／漢光實兵仿烏東戰場挖戰壕系統 教召軍人火線抗敵

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
擔任防衛軍的陸軍109旅後備軍人，全付武裝進入在八里進入市區關鍵地帶挖設的機槍地堡備戰。記者洪哲政／攝影
擔任防衛軍的陸軍109旅後備軍人，全付武裝進入在八里進入市區關鍵地帶挖設的機槍地堡備戰。記者洪哲政／攝影

國軍今（25）日起將進入漢光38號演習「實兵周」，陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，不但特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，由後備部隊挖設多處「戰壕系統」（trench system），進駐14天新制教召的後備軍人駐防火線，並在城鎮高樓模擬部署剌針飛彈，甚至有一個路口三具標槍飛彈的重裝部署，模擬常後全力截擊登岸共軍。國軍在操演中開設「城鎮戰」視覺窗口，對國際宣達我國實施「地面作戰」的政策決心。

烏克蘭與俄羅斯戰爭今年4月起轉移到烏國東部，傳烏國最強部隊部署烏東，不但在當地挖掘戰壕系統，同時加固其他既有戰備設施，要與俄軍長期抗戰。美國不少軍事專家都要求我國應效法烏國，前美國防部長艾思博在台接受媒體專訪就宣稱，我國應打造強大的國土防衛隊，成倍增加從事保衛國家者，「就像我在烏克蘭看到的」，台灣國防部希望獲得更多標槍與剌針飛彈。

過去國軍漢光實兵操演，最後一個項目是「灘岸殲敵」，意指敵軍在我灘岸即遭三軍成功圍殲，維持軍民「戰火不波及內陸」的信心；至於敵軍後續登岸進入城鎮的反擊作戰，多是模擬兵推裡想定，鮮少搬到實兵中進行。

但記者直擊，此次漢光實兵淡水河口反突擊科目中，第三作戰區比照烏東戰事，由陸軍步兵109旅現役幹部率新制教召部隊，在淡江大橋八里端引道工事下挖掘近100公尺錯綜複雜的「戰壕系統」，除可儲存彈藥與生存裝備外，後備官兵通過明暗通道前往各個地下班用機槍堡，出槍截擊突破灘岸守備登岸的敵軍。戰壕系統距志願役部隊第一線接敵的台北港北堤灘岸不過數百公尺，動員而來的教召後備軍人等於模擬直接上火線禦敵。

除八里、台北港岸際的阻絕設施外，這項進入八里區城鎮前的戰壕系統，被視為呈現我「國土防衛決心」重要的視覺窗口。不但作戰區各級日日密集督導視察簡報，美國在台協會安全合作組也派員實地勘查陣地，了解我城鎮作戰構想。

此外，操演想定模擬敵軍自八里灘岸登陸後，陸續往八里街市推進，準備包圍台北港。陸軍關渡指揮部在敵軍行經沿途路口，各處部署六六火箭彈、標槍反裝甲飛彈，在十三行博物館路口，甚至有一路口部署三枚標槍的狀況，截擊共軍裝甲車輛。在大樓高點，則以旗幟標示火點，示意部署剌針防空飛彈與反裝甲武器，從事城鎮戰。

國軍漢光38號演習將進入「實兵周」，北台重點是台北保衛戰及淡水河反突擊，主責的陸軍六軍團應用「作戰區」構想，由指揮官統一管制轄內陸海空三軍實施作戰反擊，操演除陸軍關渡指揮部、陸戰隊66旅投入地面作戰部署外，海上則有海軍快速布雷艇與兩艘光六飛彈快艇嵌制河口，空軍有陸航攻擊直升機、IDF戰機，統一接受作戰區管制，落實國防部要求各作戰區指揮官就是一位「小總長」指揮三軍的構想。

陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，由步兵109旅現役幹部率教召部隊挖設了「戰壕系統」（trench system），圖為透過地道可抵達的地下機槍堡射口。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，由步兵109旅現役幹部率教召部隊挖設了「戰壕系統」（trench system），圖為透過地道可抵達的地下機槍堡射口。記者洪哲政／攝影
擔任防衛軍的陸軍109旅後備軍人在八里挖設的戰壕系統中移動。記者洪哲政／攝影
擔任防衛軍的陸軍109旅後備軍人在八里挖設的戰壕系統中移動。記者洪哲政／攝影
國軍今起將進入漢光38號演習「實兵周」，陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，士兵持用六六火箭彈模擬截擊進入城鎮的敵軍。記者洪哲政／攝影
國軍今起將進入漢光38號演習「實兵周」，陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，士兵持用六六火箭彈模擬截擊進入城鎮的敵軍。記者洪哲政／攝影
國軍今起將進入漢光38號演習「實兵周」，陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，為截擊進入城鎮的敵軍，甚至有一個路口三具標槍飛彈的重裝部署。記者洪哲政／攝影
國軍今起將進入漢光38號演習「實兵周」，陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，為截擊進入城鎮的敵軍，甚至有一個路口三具標槍飛彈的重裝部署。記者洪哲政／攝影
俯瞰陸軍109旅後備官兵在興建中的淡江大橋八里端引道下挖設的「戰壕系統」（trench system）。圖中可見的是明通道，上方則有暗道通往各地下機槍堡。記者洪哲政／攝影
俯瞰陸軍109旅後備官兵在興建中的淡江大橋八里端引道下挖設的「戰壕系統」（trench system）。圖中可見的是明通道，上方則有暗道通往各地下機槍堡。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，不但特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，動員後備軍人、機具秘密挖設了「戰壕系統」（trench system）。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，不但特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，動員後備軍人、機具秘密挖設了「戰壕系統」（trench system）。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，不但特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，動員後備軍人挖設了「戰壕系統」（trench system），並由109旅動員而來的後備軍人進駐。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，不但特別仿照當下烏克蘭東部戰爭對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，動員後備軍人挖設了「戰壕系統」（trench system），並由109旅動員而來的後備軍人進駐。記者洪哲政／攝影

台北港 飛彈 八里

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