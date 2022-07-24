蔡總統出海校閲海上截擊作戰演練 漢光周八大科目曝光
國軍漢光38號演習實兵演練明天登場，陸續一周内將有八大科目可讓各地民眾目視體驗。26日在宜蘭蘇澳外海舉行的海空軍聯合海上截擊作戰演練，蔡英文總統屆時將登艦出海校閱，海巡署安平級成功艦（CG 602)將在操演中首度公開實彈射擊國造的「鎮海火箭彈」。
國軍漢光38號演習圖上兵棋推演已於5月16日至20日實施完畢；實兵與部分實彈演習定7月25日至29日進行。這是蔡總統在任內第2次出海校閲部隊。第一次為2018年4月蔡總統登艦出海視導「擴大不同艦型組合訓練」。
國軍漢光38號演習實兵演練，規模最大的將是26日在宜蘭蘇澳外海舉行的海空軍聯合截擊作戰操演，海軍除實彈射擊標準一型防空飛彈、反潛火箭外，海巡署將出動安平級成功艦實彈射擊鎮海火箭彈，以強化聯合制海戰力。
海巡署將中科院研發承造的鎮海火箭彈系統列為執法裝備，系統在軍事操演中射擊，顯然實際上作為軍事用途。
經統計，參演包括海軍濟陽級、成功級、基隆級、錦江級等軍艦，光六飛彈快艇、劍龍級潛艦、沱江級塔江艦、海巡署成功艦，及空軍IDF經國號戰機、F-5部隊訓練機、幻象2000戰機、F-16V（Block20）、P-3C反潛機等，超過廿餘艘、架次。
據了解，軍方規劃邀請總統蔡英文在當日登基隆級「左營」飛彈驅逐艦校閱，屆時左營艦將升起統帥旗。
國軍漢光「實兵周」重要操演行程如下：
7/25(星期一)。時間：0800時。科目：第五作戰區後備部隊戰力保存(同心演習)地點：苗栗縣後龍鎮正天府
7/25(星期一)。時間：1400時。科目：第一作戰區全民戰力綜合協調機制支援作戰區防衛作戰狀況演練。地點：澎湖縣政府 。
7/26(星期二)。時間：0900。科目：第五作戰區「後備部隊灘岸阻絕設置」（同心演習）。地點：苗栗縣後龍鎮白沙屯安檢所
7/26(星期二)。時間：1100時。科目：第三作戰區「跨區增援兵力部署」。地點：關西高中。
7/26（星期二）。時間：0700。科目：海軍（含海巡）海上聯合截擊綜合操演。地點：蘇澳港、蘇澳外海。規劃邀請蔡總統登艦校閱。
7/27(星期三)。時間：0900。科目：台北港防衛及淡水河口反突擊。地點：台北港、台北港北堤、八里挖子尾河岸。
7/27（星期四）。時間：0620。科目：陸軍航特部「天兵操演」特戰兵空降。地點：屏東潮州空降場。
7/28（星期四）。時間：0600。科目：海軍陸戰隊「聯興」兩棲登陸演習。地點：屏東加祿堂海岸
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