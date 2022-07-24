國防部發布「同心32號」演習召集令 後備軍人聞令報到

國防部令：

（1） 受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於7月25日8時向指定地點報到：

1、 精誠動員甲字第130900號、第231905號、第250302號、第241007號。

2、 忠義動員甲字第280700號。

3、 大業動員甲字第130100號、第230100號、第240500號。

4、 仁愛動員甲字第130200號、第220200號。

5、 忠貞動員甲字第150200號、第230104號、第250500號。

6、 博愛動員甲字第251105號、第241205號、第242900號。

（2） 受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：

1、 大業動員甲字第942001號。

2、 仁愛動員甲字第941006號。

3、 忠貞動員甲字第943001號。

2、 受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：

（1） 精誠動員丙字第250302號、第231907號、第241007號，精誠動員丁字第250302號、第231907號、第141207號，精誠動員己字第250302號、第140200號。

（2） 忠義動員丙字第130100號、第240500號、第230100號，忠義動員丁字第130100號、第240500號、第230100號。

（3） 仁愛動員丙字第140100號、第120100號，仁愛動員丁字第130200號，仁愛動員己字第140100號、第130200號。

（4） 博愛動員丙、丁字第242900號。

（5） 忠貞動員丙、丁字第230104號。

（6） 忠信動員丙字第1301號、第1402號，忠信動員丁字第1301號、第1402號。

3、 陸軍航空基地勤務廠(亞航公司仁德廠)、通信電子器材基地勤務廠(冠宇公司)、海軍基隆後勤支援指揮部(鎰福電子公司)、空軍官校(漢翔公司)、空軍第一後勤指揮部(亞航公司屏東飛修廠)、軍備局生產製造中心第202廠(日宏精密工業公司)及三軍衛材供應處(榮民製藥廠)之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。