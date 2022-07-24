國防部發布「同心32號」演習召集令 後備軍人聞令報到
國防部令：
1、 「同心32號」演習動員召集令於民國111年7月24日12時生效：
（1） 受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，於7月25日8時向指定地點報到：
1、 精誠動員甲字第130900號、第231905號、第250302號、第241007號。
2、 忠義動員甲字第280700號。
3、 大業動員甲字第130100號、第230100號、第240500號。
4、 仁愛動員甲字第130200號、第220200號。
5、 忠貞動員甲字第150200號、第230104號、第250500號。
6、 博愛動員甲字第251105號、第241205號、第242900號。
（2） 受領下列「教育召集令」所列動員符號之後備軍人，依召集令指定時間向指定地點報到：
1、 大業動員甲字第942001號。
2、 仁愛動員甲字第941006號。
3、 忠貞動員甲字第943001號。
2、 受領下列「徵購徵用書」所列動員符號，依徵購徵用書指定時間向指定地點報到：
（1） 精誠動員丙字第250302號、第231907號、第241007號，精誠動員丁字第250302號、第231907號、第141207號，精誠動員己字第250302號、第140200號。
（2） 忠義動員丙字第130100號、第240500號、第230100號，忠義動員丁字第130100號、第240500號、第230100號。
（3） 仁愛動員丙字第140100號、第120100號，仁愛動員丁字第130200號，仁愛動員己字第140100號、第130200號。
（4） 博愛動員丙、丁字第242900號。
（5） 忠貞動員丙、丁字第230104號。
（6） 忠信動員丙字第1301號、第1402號，忠信動員丁字第1301號、第1402號。
3、 陸軍航空基地勤務廠(亞航公司仁德廠)、通信電子器材基地勤務廠(冠宇公司)、海軍基隆後勤支援指揮部(鎰福電子公司)、空軍官校(漢翔公司)、空軍第一後勤指揮部(亞航公司屏東飛修廠)、軍備局生產製造中心第202廠(日宏精密工業公司)及三軍衛材供應處(榮民製藥廠)之動員工廠，依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業。
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