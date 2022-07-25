整理包／今北部萬安演習「擴大舉辦」！和往年哪裡不同、我該怎麼做？

受到國際情勢和兩岸關係緊張影響，今年萬安演習擴大舉辦，將於25日至28日，每天下午1時30分至2時舉行。此外，將於台北、台中、台南各1里實施「車停，人就近疏散」的避難措施，民眾必須配合引導下車，並且就近疏散避難。

今年的萬安演習是幾號？時間多久？

萬安演習將於下午1時30分至2時舉行，分區連續舉辦四天。

25日：北部地區（台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣） 26日：中部地區（台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市） 27日：南部地區（台南市、高雄市、屏東縣） 28日：東部離島（花蓮縣、台東縣及金門、馬祖、澎湖等）

台北市今年萬安演習為何要擴大舉行？

根據台北市政府交通局官網資料，因為受到兩岸局勢緊張加上俄烏戰爭影響，台北市希望藉由全面演習來建立市民的憂患意識，並讓市民瞭解戰爭是需要準備的，因此將萬安演習擴大舉辦。

台北市今年擴大舉辦萬安演習。 示意圖／聯合報系資料照片 台北市今年擴大舉行的萬安演習與往年演習有何不同？

台北市今年萬安演習與往年不同的地方，主要是在於全市區里、街道、機關學校、市集、公司廠區、大眾運輸系統等都必須全面務實演練，行駛中的車輛必須實施靠路邊停車，同時車上人員必須下車接受警察或民防人員引導，迅速到就近的防空避難處所躲避，直到警報結束後才可以回到車上。

為了配合中央指定，台北市信義區廣居里與台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，這3里則作為實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難試行里。以往萬安演習平面道路車輛，只要停在安全處但人員不用下車，今年這3個里轄內車輛聽到防空警報後，駕駛和乘客都要下車，聽從引導就近實施疏散避難。

萬安演習交通管制

所有飛機、船、鐵路、捷運都會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍要實施防空疏散避難。公車必須在演習期間臨時停車，乘客也要下車疏散，如果演習結束後還要繼續搭乘就不用刷下車卡。

演習當天我該怎麼做？

當你在家時

根據資料，當下要先關閉水、電、瓦斯，到最近的防空避難室避難，高樓層的民眾可以往低樓層避難，不要搭乘電梯。如果情況緊急的話，就近找堅固的桌底或牆角掩護，並採取正確的避難姿勢。

避難姿勢是什麼？ 1、採跪姿 2、身體微拱 3、胸口遠離地面 4、雙手遮住眼、耳

當你在戶外時

如果所在的地方有地下室就往地下室躲避，沒有的話可以用手機查詢附近的防空避難設備。此外，大樓地下室的防空避難設備除了住戶以外，也要開放給所有民眾避難。

違反萬安演習內容會罰款？