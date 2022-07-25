整理包／今北部萬安演習「擴大舉辦」！和往年哪裡不同、我該怎麼做？
受到國際情勢和兩岸關係緊張影響，今年萬安演習擴大舉辦，將於25日至28日，每天下午1時30分至2時舉行。此外，將於台北、台中、台南各1里實施「車停，人就近疏散」的避難措施，民眾必須配合引導下車，並且就近疏散避難。
今年的萬安演習是幾號？時間多久？
萬安演習將於下午1時30分至2時舉行，分區連續舉辦四天。
25日：北部地區（台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣）
26日：中部地區（台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市）
27日：南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）
28日：東部離島（花蓮縣、台東縣及金門、馬祖、澎湖等）
台北市今年萬安演習為何要擴大舉行？
根據台北市政府交通局官網資料，因為受到兩岸局勢緊張加上俄烏戰爭影響，台北市希望藉由全面演習來建立市民的憂患意識，並讓市民瞭解戰爭是需要準備的，因此將萬安演習擴大舉辦。
台北市今年擴大舉行的萬安演習與往年演習有何不同？
台北市今年萬安演習與往年不同的地方，主要是在於全市區里、街道、機關學校、市集、公司廠區、大眾運輸系統等都必須全面務實演練，行駛中的車輛必須實施靠路邊停車，同時車上人員必須下車接受警察或民防人員引導，迅速到就近的防空避難處所躲避，直到警報結束後才可以回到車上。
為了配合中央指定，台北市信義區廣居里與台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，這3里則作為實施「車停，人就近疏散」的防空疏散避難試行里。以往萬安演習平面道路車輛，只要停在安全處但人員不用下車，今年這3個里轄內車輛聽到防空警報後，駕駛和乘客都要下車，聽從引導就近實施疏散避難。
萬安演習交通管制
所有飛機、船、鐵路、捷運都會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍要實施防空疏散避難。公車必須在演習期間臨時停車，乘客也要下車疏散，如果演習結束後還要繼續搭乘就不用刷下車卡。
演習當天我該怎麼做？
當你在家時
根據資料，當下要先關閉水、電、瓦斯，到最近的防空避難室避難，高樓層的民眾可以往低樓層避難，不要搭乘電梯。如果情況緊急的話，就近找堅固的桌底或牆角掩護，並採取正確的避難姿勢。
避難姿勢是什麼？
1、採跪姿
2、身體微拱
3、胸口遠離地面
4、雙手遮住眼、耳
當你在戶外時
如果所在的地方有地下室就往地下室躲避，沒有的話可以用手機查詢附近的防空避難設備。此外，大樓地下室的防空避難設備除了住戶以外，也要開放給所有民眾避難。
違反萬安演習內容會罰款？
根據《民防法》第21條「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制」，若在演習期間不遵守規定避難疏散，或不配合現場交通管制，可能會被罰3萬到15萬。
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