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新建「彰化艦」進塢「坐墩」 驚動海巡署長周美伍親盯

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署長周美伍（右一）赴台船基隆廠親盯新艦進塢狀況。圖／台船提供
海巡署長周美伍（右一）赴台船基隆廠親盯新艦進塢狀況。圖／台船提供

海巡署新建1000噸級「彰化」巡防艦日前在台船基隆廠進塢「坐墩」時，連續發生失誤傾斜事件。台船副總經理周志明昨（23）日表示，經重新檢討作業程序與提高安全裕度，昨日上午放緩船塢注水速度，順利完成進塢作業。海巡署長周美伍特別前往坐鎮，與台船高層緊盯進度。

台船披露，周美伍昨日上午親自前往台船基隆廠視察了解進塢作業並關心勘驗後檢修工作安排，現場由台船事長鄭文隆到場主持說明。雙方陪同人員有海巡署艦隊分署長廖德成、台船副總經理周志明，及雙方重要業管項目主管，由台船就此次事件進行說明及後續工程初步規劃。

周美伍現場分享經驗表示，進塢作業是很重要的工程，需要有縝密計畫與嚴謹作業程序，從船艙油水分布、帶纜、鬆纜、潛水人員墩位木楔調整等都很重要，遇到狀況需隨時應變，避免更大問題產生。

周美伍現場同時勉勵台船員工勘驗完的修繕工程，除了儘速如質完成，各公證單位與監造代表也要依據標準完成所有換修工程檢驗與測試，避免未來產生問題影響機關用船。

海巡署目前1000噸級巡防艦一批次計有6艘，相關裝備若評估需換新，可由後續艦及備品進行更換，台船也承諾會在最短時間內，調整公司資源，儘速完成首艘彰化艦並交付海巡署。

海巡署 彰化 基隆

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