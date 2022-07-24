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海巡、國軍募兵都達標？ 阿兵哥招募不足的惡夢又來了

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署今年各地岸巡總大隊士兵離退者眾、明顯缺員，勤務面臨壓力。圖／取自海巡署長室臉書粉專
海巡署今年各地岸巡總大隊士兵離退者眾、明顯缺員，勤務面臨壓力。圖／取自海巡署長室臉書粉專

士兵招募出現警訊！海巡署今年各地岸巡總大隊士兵離退者眾、明顯缺員，勤務面臨壓力，海巡署目前展開各地區輔訪，鼓勵留營、強化召募。海巡署說，今（111）年預計招募軍官109員、具通資等專才的專業士官7員、士兵919員，和往年相較起來，需求員額數確明顯增加。

據了解，海巡招募上軍官來源無虞，士官則由資深士兵晉任，但士兵招募員額始終不足，且離退者眾。國防部有招募單位進到少年觀護所進行召募宣講，研判當下同樣面臨士兵招募不足的狀況，因此有將四個月義務役派到部隊填充員額的政策。

海巡署表示，為因應任務用人實需，提升勤務人力，經各單位檢討精算後，已經報請行政院核定軍職人力5年計畫，以逐年調增方式，預計於115年達成軍職人力目標，例如111年預計招募軍官109員、士官7員、士兵919員，和往年相較起來，需求員額數明顯增加。

海巡署說，為配合新造艦船艇交船期程及舊式艦船艇汰除期程，海巡署也已報請行政院核定艦隊分署分年請增預算員額計畫，委託中央警察大學及警察專科學校代招訓學生，並提列一般警察特考及海巡特考需用員額。

海巡署表示，現正依行政院核定人力計畫，加速達成人力需求。海巡署在國家安全上日益重要，人力資源運用勢必更加吃緊，海巡署刻正運用多元進用管道，並積極提升執勤設備及留營環境，希望能達成機關人力長留久用的目標。

海巡署 行政院 警察

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