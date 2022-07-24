中共竊密手段日亟？保防在中科院挖出這麼多洩違密事件

國防部向立法院提出「國防廠商安全調查暨保密稽核執行成效報告」表示，因應中共多層次、多面向的滲透、竊密手段，生產研發軍備的中科院人員自今（111）年起採全院境管，且配合國安局專案工作，針對涉密離退離職人員，依國家機密保護法限制出境。

報告披露，政戰保防單位在軍備生產重大三處區塊中，去（110）年至今已找出69案卻參與國防機敏專案、卻有涉陸關係者，同時糾舉保密違規事件186件；其中發掘廠商以仿冒品、陸製品、變造原產地證明交貨等高風險情資，達97件。

報告指出，針對軍備生產單位，以保防人力為主的「安全查核工作站」，編制於軍事安全總隊，下設人員查核組、保密評鑑組、北部查核工作組、中部查核分遣組及南部查核工作組等單位，依任務特性配屬國防部政治作戰局，受保防安全處督導與管理，負責執行國防廠商人員安全調查、保密評鑑及駐廠稽核等專責任務；其中北、中、南部地區查核組分別進駐「中科院新新院區」、「台中漢翔公司」及「高雄台船公司」等地專案辦公室，運用機動性專案駐廠模式，執行安全查核與稽核任務，專責對各地區廠商人員面訪及涉密廠商現地訪查與稽核工作。

報告說，肆應國機國造、潛艦國造及新式武器研製需求，中科院及相關參案廠商，人力需求擴增，為確維參案人員安全與純淨，以及承商設施（備）與資訊安全符合安全管控規範，本部採先期完成人員安全調查及保密安全稽核方式，確維人員與機敏資訊安全，

報告指出，為掌握參與國防機敏專案人員涉陸背景等違常徵候，政戰局依「先查後用」原則，針對涉密人員實施深度安全調查，統計110年迄今已完成245案、3648人查核作業，其中計69員因具涉陸關係等因素未誠實填報個人安全調查表，遭否決參與專案資格。而110年迄今已糾舉違規事件計186件次，依保密違規態樣採立即改進及依約裁罰，重大違失人員汰除限制接密，確維機密維護與安全。

報告說，為強化合作廠商資金背景，防制中資滲透。110年迄今計蒐報危安情資97件，其中發掘廠商以仿冒品、陸製品、變造原產地證明交貨等高風險情訊，均通報檢調機關依法偵處或中止合約，後續將持恆注蒐國防廠商危安預警情資，防杜不法。

報告說，中科院人員自111年起採全院境管管制，每月依保密稽核所見，併同國防廠商涉密人員由政戰局實施複式稽核；為防中共對我科技竊密挖角，配合國安局專案工作，針對參案涉密離退（離）職人員，依國家機密保護法限制出境，並函告當事人實際管制年限，防杜脫管情事。