禁採購綁標、私相授受、裙帶關係 國防部三箭治中科院

立法院質中科院採購有弊端，採購廠商常有計劃主持單位的親友，且採購案不公告，疑涉私相授受、甚至採購綁標。國防部提出「國家中山科學研究院用人及採購精進作為」書面報告表示，今年起新訂多項招考、晉用及採購廠商資格新規定，嚴防再有相關情事。

立法院決議認為，空軍「鳳展專案」將提升為F-16V戰機，因此通訊系統亦須提升其性能，而國防部編列54億元預算，要將傳統「定頻式」的地對空無線電機升級為兼具「跳頻」功能的無線通信系統。這項跳頻系統由中科院究院與國內廠商自行研發生產，而中科院為行政法人，不受政府採購法所限制，因此並未對外公布其採購標準及規格，造成圖利特定廠商之虞，恐導致我國戰機性能下降、置戰機飛行員於風險之下。而中科院不斷傳出採購醜聞及人事任用問題，已造成國人逐漸對我國國防戰力產生不信任，也導致國家財政嚴重漏洞。

國防部表示，為強化人員任用的公平性，中科院針對人員考選進用作法已於今（111年）修頒「國家中山科學研究院聘雇人員招考進用作業規定」，將人員考選進用作法由以往授權各單位分職類、分專長自行考選的方式，調整為由院本部「統一聯合招考」，並擬定「統一聯合招考各階段工作事項及審查作法」。

國防部進一步指出， 招考人員要「統一公告、聯合審查」，試題「協同命題、集中甄試」，且須「獨立閱卷、專責計分、公開放榜」。另為避免裙帶關係，中科院已於招考簡章及員工工作規則訂明各單位擔任主管職人員對於配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用，以落實用人公正性。

國防部說，為督促中科院提升採購資訊公開透明度、落實內部稽核及有效控管中科院採購作業執行風險，國防部已要求中科院適切公開採購資訊，並應參考行政院工程會政府電子採購網作法公告招決標資訊及將公告資訊連結至政府電子採購資訊網路，並採複式監督機制嚴格把關。

國防部說，為防範中科院有採購弊端，發揮源頭管理功能，中科院自111年7月1日起成立「採購規格審查編組」，納編需求、計畫、採購、法務、督察、財務、資安、品保等專業單位共同協審採購案件的規格訂定，以周延需求檢討作業，避免發生採購綁標情事。

另為強化利益迴避管控，中科院已於今年頒訂「國家中山科學研究院採購利益迴避與衝突禁止及請託關說事件處理作業規定」，律定採購案不得有各級正副主管、從事採購及監辦人員的本人、配偶、二親等以內親屬或共同生活的家屬，擔任廠商的負責人、董事、獨立董事、監察人、採購人員、經理人等。國防部每上下半年將稽查一次。