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影／入境行李清消使班機延誤 王必勝：會再檢討

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（中）今天上午前往桃園國際機場視察旅客入境動線，視察完畢後王必勝表示這次視察是看現行的防疫做法有什麼可以改善的空間，包括在CDC審單、行李處理速度、PCR檢驗及車隊的部分，都可以做流程上的再改善，第一是讓入境旅客等待時間再縮短，第二是有可能再增加每週入境旅客量。記者季相儒／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（中）今天上午前往桃園國際機場視察旅客入境動線，視察完畢後王必勝表示這次視察是看現行的防疫做法有什麼可以改善的空間，包括在CDC審單、行李處理速度、PCR檢驗及車隊的部分，都可以做流程上的再改善，第一是讓入境旅客等待時間再縮短，第二是有可能再增加每週入境旅客量。記者季相儒／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天上午前往桃園國際機場視察旅客入境動線，並前往管制區內實際確認入境旅客動線及流程，王必勝觀看了CDC收審單區、行李轉盤及親友接送區等地方。視察完畢後王必勝表示這次視察是看現行的防疫做法有什麼可以改善的空間，包括在CDC審單、行李處理速度、PCR檢驗及車隊的部分，都可以做流程上的再改善，第一是讓入境旅客等待時間再縮短，第二是有可能再增加每週入境旅客量。

被問到對於入境旅客行李放在盤櫃內要噴藥水靜置45分鐘，使得飛機佔著空橋，航班一班卡一班並造成地勤作業時間增加，王必勝表示消毒規定是去年8月修訂到現在大概有一年的時間，會再做一個通盤的檢討，看看有些措施是否再做改善，讓時間再縮短一點。

王必勝在視察過程中，有免稅店業者當面陳情，因旅客採買免稅店商品排隊排很長，會跟其他旅客路線重疊，希望能開放旅客進入店內，不要再用員工一對一方式服務。對此王必勝表示現在用紅龍將顧客隔在店外一對一採買是以前的規定，面對旅運量增加會再調整。

王必勝（左）在視察過程中，有免稅店業者當面陳情，因旅客採買免稅店商品排隊排很長，會跟其他旅客路線重疊，希望能開放旅客進入店內，不要再用員工一對一方式服務。對此王必勝表示現在用紅龍將顧客隔在店外一對一採買是以前的規定，面對旅運量增加會再調整。記者季相儒／攝影
王必勝（左）在視察過程中，有免稅店業者當面陳情，因旅客採買免稅店商品排隊排很長，會跟其他旅客路線重疊，希望能開放旅客進入店內，不要再用員工一對一方式服務。對此王必勝表示現在用紅龍將顧客隔在店外一對一採買是以前的規定，面對旅運量增加會再調整。記者季相儒／攝影

王必勝

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