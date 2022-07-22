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時機敏感！國軍「漢光演習」將登場 中共偵察艦今現蹤

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國軍漢光38號實兵演習，將於7月25日展開，屆時海軍所有火力艦艇會進行實彈射擊，發射艦炮、防空飛彈、反潛火箭。圖／擷取自國防部臉書
國軍漢光38號實兵演習，將於7月25日展開，屆時海軍所有火力艦艇會進行實彈射擊，發射艦炮、防空飛彈、反潛火箭。圖／擷取自國防部臉書

國軍漢光38號實兵演習，將於7月25日展開。其中，有消息傳出總統蔡英文預計26日登艦出海視導海空聯合截擊。不過，就在國軍這周準備演習之際，大陸解放軍偵察艦今天再度出現東部海域，時機敏感。國防部表示，目前正了解中。

軍方人士指出，今天清晨4點多，雷達監控到1艘大陸解放軍偵察艦，在花蓮豐濱外海約44海浬處，由北向東南方移動，隨後脫離監控範圍。10日也監測1艘解放軍飛彈護衛艦，出現東部外海35海浬，距離我鄰接區海域24海浬僅有10海浬。

漢光38號海空聯合截擊實彈操演下周二登場，軍方近日緊鑼密鼓進行演習前整備，屆時海軍所有火力艦艇會進行實彈射擊，發射艦炮、防空飛彈、反潛火箭等，空軍F－16等機型也會參與操演。而消息傳出總統蔡英文預計26日登艦出海視導。

據了解，東部外海近半年都未出現大陸解放軍情報船及偵察艦，今天再度出現，恰巧又是國軍年度最重要的漢光演習，時機點敏感。軍事專家研判應為蒐集情資。國防部表示，目前尚在和相關單位了解中。

軍事專家表示，過去只要台灣有飛彈試射，大陸科研船或解放軍偵察艦就會在東部外海出沒活動，其動機主要是蒐集相關參數情報，這次再度出現，研判應該也是來蒐集情報；不過，國軍或中科院都有相關反制作為，不會輕易將機敏參數給對方蒐集。

漢光演習 解放軍 國軍

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