影／《軍情站》軍備局205廠將遷 同步啟動產線設備更新

國軍手、步、機、榴彈槍等40公釐以下口徑武器生產重地，位於高雄的軍備局205廠今(21日)向媒體展示新式T75K3手槍與T108狙擊槍，並讓媒體試射體驗新式手槍性能。

T75K3手槍沿襲T75槍族設計，在經歷K2的複合材料製程測試後，在K3世代更在滑套、機匣等部位進行大幅度的減重，全槍含空彈匣僅有800g。並與中正理工學院合作導入多邊形槍管與鎳化硼電鍍技術增進槍枝的耐用性。在使用者體驗上，也因近年女性官兵的增加，T75K3的握把被設計成大小兩款可供使用者替換。記者試射時，除重量輕巧無須刻意施力支撐，握把的防滑設計也讓持槍更加穩定。不過經由材料改良的T75K3，槍口的後座力及向上揚程較過往T75、T75K1減少甚多，現場媒體試射普遍彈著偏下，尤以資深記者射擊結果更為明顯。雖然性能增進，但未來國軍全面換發，勢必會有一波射擊適應的陣痛期。

除T75K3，現場也展示今年蔡英文總統視察海軍陸戰隊66旅新式教召時，首次曝光的T108狙擊槍，相較過去T93K1狙擊槍，T108雖仍為拉栓式手動槍機，但在射擊舒適度做了大幅改進。除了槍拖可無段伸縮，托腮墊與肩墊也都可調整。此外，從傳統握把改為手槍式握把，可以減少從精準步槍射手轉換到狙擊手的訓練時間。官員指出，T108狙擊槍由於建案期程短，仍以目前既有技術開發，但在需求下更換為塑料彈匣，槍管壽命雖然主流狙擊槍為5000發，但陸軍為求精準要求2000發就更換槍管，而T108狙擊槍槍管壽命至少可達3000發以上，符合作戰需求。

至於今年開始205廠進行下一代步槍開發，205廠總工程師詹博竣表示，新步槍開發將融入T75K3手槍的新技術，以期射擊精度及射擊舒適度可以大幅提升。記者持續追問是否將6.8口徑納入考量，詹博竣表示，美軍次世代步槍目前才正起步，所有資訊都會納入整理，作為未來步槍設計規劃的考量。

此外205廠的遷移案正如火如荼進行，預計原本的205廠將會一分為三。官員表示除林園營區主要由中科院使用外，未來主要的輕兵器生產將由大樹北營區負責，大樹光復營區則負責彈藥的製造，但部分火藥裝備會分布兩個營區生產。在以代拆代建，先建後拆不影響生產的原則下，陸續進行搬遷工作，部分生產機具與產線也會趁機進行淘汰更換。