快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前防長主張國防經費加倍 馬文君：犧牲教育經濟社福

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
艾思博建議台灣增加國防預算近一倍，立委馬文君批評，這只利於美國軍火業，卻犧牲教育、經濟、社福預算支出。圖／馬文君提供
艾思博建議台灣增加國防預算近一倍，立委馬文君批評，這只利於美國軍火業，卻犧牲教育、經濟、社福預算支出。圖／馬文君提供

美國前國防防長艾思博訪台，他主張台灣應增加國防預算、男女都應徵兵。立委馬文君表示，艾思博有軍火商背景，台灣國防預算從3千多億暴增7千多億，到底提升多少安全不知道，但一定會犧牲經濟和社福和教育支出。

馬文君說，國內今年總預算各項支出編列，社會福利支出6018億元占26.6%；教育科學文化支出4561億元占20.1%；國防支出3547億元占15.7%；經濟發展支出2607億佔11.5%。

艾思博主張，台灣男女都要當兵，國防預算應提升至佔GDP3.2%以上，並舉色列國防預算佔GDP5％為例，說被打、打輸的代價更貴。

馬文君說，國防預算佔GDP3.2%等於中央政府總預算歲出總額32％，約7226億元。艾思博具有軍火商背景，我國增加國防預算，對於美國軍火工業是一大利多。

但政府編列給防疫第一線最辛苦的聯醫醫護人員補貼，從去年5月至12月，有2成醫護直到上個月仍無入帳。以色列的國防預算這麼高，是人民所得稅10至47％、企業所得稅27％、商品增值稅15.5％以上。

比較一年最低工資，以色列是1萬7667美元、美國是1萬5080美元、南韓1萬8937美元，而台灣才1萬0971美元，政府還好意思向國人搶錢嗎？

馬文君說，她絕對支持提升國防，編列合理預算與採購，只是政府將國防預算從3千多億暴增7千多億，台灣能提升多少國防安全還不知道，卻要犧牲與壓縮經濟與教育、社福等重要預算支出。

國防預算 馬文君 艾思博

延伸閱讀

南投埔里守城堤防老舊 馬文君爭取6000萬元整建

清冠一號公費移除使用對象 馬文君批大開防疫倒車

電價調漲 馬文君：民眾只能選擇一刀斃命或凌遲致死？

銳鳶無人機失事率高 立委建議發展符合作戰需求無人機

相關新聞

台灣有事即日本有事？台日軍事關係該如何合作

日本與台灣雖然沒有正式的邦交，但是相互之間的友好程度非常高，在貿易、觀光及文化上的實質交流非常活躍。這應該是因為台日雙方有著民主、自由、尊重基本人權、法治等共通價值觀，在社會道德及禮儀規矩上也能夠互相理解的關係。除此之外，日本的動畫、料理之類文化上的軟實力也提升了台灣民眾對日本人的好感。

國防部軍備局205廠 展示T108狙擊槍、T75K3手槍

國防部完成後備部隊手槍換裝計畫，向軍備局205廠採購580把國造T75K3手槍換裝舊式的45手槍，今年第四季將交裝194...

美前防長主張國防經費加倍 馬文君：犧牲教育經濟社福

美國前國防防長艾思博訪台，他主張台灣應增加國防預算、男女都應徵兵。立委馬文君表示，艾思博有軍火商背景，台灣國防預算從3千...

漢光預演 阿帕契、黑鷹凌空模擬攻擊台北港

國軍漢光38號操演實兵科目，將在本月27、28、29日正式實施操演，陸軍601旅所屬兩架AH-64E阿帕契攻擊直升機及四...

福建號之後…中共解放軍還需要幾艘航母？專家眾說紛紜

中國大陸第三艘航母「福建號」6月下水，第四艘航母據信正在籌畫中，這將使中國擁有全球第二大航母艦隊，僅次於美國。但中國究竟需要幾艘航母？中國軍事專家說未來的印度洋艦隊也許也需要一艘航母...

傳進少觀所募兵挨批 國防部出聲了

國軍人才招募單位進入看守所募兵引發熱議，並遭致部分批評。國防部今(20)日表示，活動是針對微罪少年分享從軍歷程，激勵其改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。