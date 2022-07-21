美前防長主張國防經費加倍 馬文君：犧牲教育經濟社福

美國前國防防長艾思博訪台，他主張台灣應增加國防預算、男女都應徵兵。立委馬文君表示，艾思博有軍火商背景，台灣國防預算從3千多億暴增7千多億，到底提升多少安全不知道，但一定會犧牲經濟和社福和教育支出。

馬文君說，國內今年總預算各項支出編列，社會福利支出6018億元占26.6%；教育科學文化支出4561億元占20.1%；國防支出3547億元占15.7%；經濟發展支出2607億佔11.5%。

艾思博主張，台灣男女都要當兵，國防預算應提升至佔GDP3.2%以上，並舉色列國防預算佔GDP5％為例，說被打、打輸的代價更貴。

馬文君說，國防預算佔GDP3.2%等於中央政府總預算歲出總額32％，約7226億元。艾思博具有軍火商背景，我國增加國防預算，對於美國軍火工業是一大利多。

但政府編列給防疫第一線最辛苦的聯醫醫護人員補貼，從去年5月至12月，有2成醫護直到上個月仍無入帳。以色列的國防預算這麼高，是人民所得稅10至47％、企業所得稅27％、商品增值稅15.5％以上。

比較一年最低工資，以色列是1萬7667美元、美國是1萬5080美元、南韓1萬8937美元，而台灣才1萬0971美元，政府還好意思向國人搶錢嗎？

馬文君說，她絕對支持提升國防，編列合理預算與採購，只是政府將國防預算從3千多億暴增7千多億，台灣能提升多少國防安全還不知道，卻要犧牲與壓縮經濟與教育、社福等重要預算支出。