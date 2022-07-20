傳進少觀所募兵挨批 國防部出聲了

國軍人才招募單位進入看守所募兵引發熱議，並遭致部分批評。國防部今(20)日表示，活動是針對微罪少年分享從軍歷程，激勵其改過向新、重返正途，以為社會所用。全案無涉國防部招募政策。

媒體報導，法務部矯正署苗栗看守所與國軍中部地區人才招募中心合作，前日向所內收容少年宣導「加入國軍行列」，引導他們走向正確的道路。

媒體報導指招募人員告訴少年們，軍隊中有不少人以往也曾犯錯，但入伍以後，除保家衛國的榮譽感，還學到了很多軍事學能，更有不錯的收入，是一份光榮且在社會上抬得起頭的行業。

但軍方進看守所招募，遭到外界部分批評，認為恐影響人員素質，甚至有網友譏為國軍難道是在招募「決死突擊隊」（招募高強囚徒從事艱難作戰任務的電影）？

國防部今天解釋，此次活動是應法務部苗栗少年觀護所邀請，針對受保護收容的微罪少年，藉由國軍人員分享從軍歷程，期激勵其改過向新、重返正途，以為社會所用。全案無涉國防部招募政策，且國軍班隊的考選，均有完整審查機制，以維部隊戰力純淨。

國防部說，民眾對此案的討論，包括「成功輔導非行少年、減少成年犯，以增進社會安定和諧」等多元價值」等，國防部表示尊重。