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國軍進少觀所宣導從軍遭疑「不如犯罪充軍」 看守所揭原因

中央社／ 苗栗縣20日電
法務部矯正署苗栗看守所與國軍人才招募中心合作，向少年觀護所收容少年宣導從軍引發熱議；看守所20日表示，盼引導逆風少年找到人生方向，重新回到正途。（苗栗看守所提供）中央社
法務部矯正署苗栗看守所與國軍人才招募中心合作，向少年觀護所收容少年宣導從軍引發熱議；看守所20日表示，盼引導逆風少年找到人生方向，重新回到正途。（苗栗看守所提供）中央社

法務部矯正署苗栗看守所與國軍人才招募中心合作，向少年觀護所收容少年宣導從軍，引起網友議論；看守所今天表示，盼提供契機，引導逆風少年找到人生方向，重新回到正途。

國軍中部地區人才招募中心人員日前進入苗栗看守所附設少年觀護所，向收容少年宣導加入國軍。有網友在PTT發文質疑，國軍過去限制有前科的役齡男子不得報考志願役士兵，現在卻直接進看守所找人，不如以後改成犯罪直接充軍，網友留言正反評價不一。

苗栗看守所秘書楊金恒今天回應表示，觀護所收容少年未滿18歲，可能因為家庭因素、同儕牽引，或是迫於生活無奈觸犯法律而被裁定收容保護，為引導他們走向正確的道路，提供人生方向的另一種選擇，故與國軍中部地區人才招募中心合作，進入所內進行宣導解說。

楊金恒指出，宣導當天，國軍招募人員告知很多加入軍隊的人也曾犯錯，但入伍後，除了保家衛國的榮譽感，還學到許多軍事學能，有不錯的收入，是一份光榮且在社會上抬得起頭的行業，收容少年反應熱烈，知道自己未被社會拋棄，未來18歲以後也有機會可以報效國家，成為良善公民。

苗栗看守所表示，收容少年因種種因素走上錯誤的道路而入所收容，容易受到外界的標籤化而自暴自棄，與國軍人才招募中心合作，是希望提供少年一個契機，協助引導他們發現人生方向的另一種選擇，回到正途。

國軍 少年觀護所 法務部 PTT

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