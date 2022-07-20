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漢光演習海空聯合截擊今預檢 蘇花公路湧看軍艦人潮
國軍漢光38號演習「實兵演習」為期一周，將於7月25日展開。其中，海空聯合截擊實彈操演今早在宜蘭外海進行預檢，吸引不少軍事迷，也有民眾路過蘇花公路駐足一睹風采。
蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，軍方昨日來拜訪，今天與26日會進行實彈射擊，請漁民朋友包涵，出海作業時注意安全。
陸軍六軍團政戰主任史順文昨天陪同海軍司令部政戰主任劉慶斌，與宜蘭縣後備指揮部指揮官陳建祥等人前往拜會蘇澳區漁會、蘇澳鎮長李明哲、頭城區漁會。
史順文表示，感謝地方支持國軍，漢光演習是年度重要演習，驗證國軍戰備作為。敵人對我國威脅從沒停止過，國軍演練不停歇，藉由漢光演習進行戰備訓練，以維護國家安全。
蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，20日、26日會進行實彈射擊，凌晨3點至11點操演管制，軍方也請漁會向漁民、漁業團體宣導及多包涵。漁民仍可出海，但不要靠近管制區，作業時要注意安全。
海空聯合截擊實彈操演下周二登場，軍方今天在宜蘭外海進行預檢，參謀總長陳寶餘親自督軍，基隆級驅逐艦、沱江艦、獵雷艦、海龍潛艦、光華六號飛彈快艇、快速布雷艇、登陸艇，以及海巡署安平級成功艦等艦艇從蘇澳港出海。
據消息指出，總統蔡英文將於下周26日登艦出海視導海空聯合截擊，屆時海軍所有火力艦艇會進行實彈射擊，發射艦炮、防空飛彈、反潛火箭等，屆時空軍F－16等機型也會參與操演。
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