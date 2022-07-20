漢光演習海空聯合截擊今預檢 蘇花公路湧看軍艦人潮

安倍晉三遭刺現場是三叉路口，注定了人流管制的困難，凶嫌山上徹也故意不參加前一場實名活動，是安全過濾網下的漏網之魚。 不出狀況的維安，背後是妥協，可能是取消活動、換地點，或現場調整。現場防護只是看得見的維安，事前的威脅評估與先遺偵察，這些情報作為是看不見的維安，更是關鍵。

2022-07-20 10:46