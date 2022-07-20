快訊

林百里妻遭「閨密」誆騙買違法境外基金 損失5000萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光演習海空聯合截擊今預檢 蘇花公路湧看軍艦人潮

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
基隆級驅逐艦今天早上從蘇澳港出海。記者林佳彣／攝影
基隆級驅逐艦今天早上從蘇澳港出海。記者林佳彣／攝影

國軍漢光38號演習「實兵演習」為期一周，將於7月25日展開。其中，海空聯合截擊實彈操演今早在宜蘭外海進行預檢，吸引不少軍事迷，也有民眾路過蘇花公路駐足一睹風采。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，軍方昨日來拜訪，今天與26日會進行實彈射擊，請漁民朋友包涵，出海作業時注意安全。

陸軍六軍團政戰主任史順文昨天陪同海軍司令部政戰主任劉慶斌，與宜蘭縣後備指揮部指揮官陳建祥等人前往拜會蘇澳區漁會、蘇澳鎮長李明哲、頭城區漁會。

史順文表示，感謝地方支持國軍，漢光演習是年度重要演習，驗證國軍戰備作為。敵人對我國威脅從沒停止過，國軍演練不停歇，藉由漢光演習進行戰備訓練，以維護國家安全。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，20日、26日會進行實彈射擊，凌晨3點至11點操演管制，軍方也請漁會向漁民、漁業團體宣導及多包涵。漁民仍可出海，但不要靠近管制區，作業時要注意安全。

海空聯合截擊實彈操演下周二登場，軍方今天在宜蘭外海進行預檢，參謀總長陳寶餘親自督軍，基隆級驅逐艦、沱江艦、獵雷艦、海龍潛艦、光華六號飛彈快艇、快速布雷艇、登陸艇，以及海巡署安平級成功艦等艦艇從蘇澳港出海。

據消息指出，總統蔡英文將於下周26日登艦出海視導海空聯合截擊，屆時海軍所有火力艦艇會進行實彈射擊，發射艦炮、防空飛彈、反潛火箭等，屆時空軍F－16等機型也會參與操演。

基隆級驅逐艦。圖／讀者提供
基隆級驅逐艦。圖／讀者提供
光華六號飛彈快艇。圖／讀者提供
光華六號飛彈快艇。圖／讀者提供
海龍潛艦今天清晨出港。圖／蔡源龍提供
海龍潛艦今天清晨出港。圖／蔡源龍提供
登陸艇、快速布雷艇、基隆級驅逐艦陸續出港。記者林佳彣／攝影
登陸艇、快速布雷艇、基隆級驅逐艦陸續出港。記者林佳彣／攝影
軍方操演管制時間與範圍。圖／蔡源龍提供
軍方操演管制時間與範圍。圖／蔡源龍提供
國軍漢光38號演習「實兵演習」將於7月25日展開為期一周，海空聯合截擊實彈操演今早在宜蘭外海進行預檢。記者林佳彣／攝影
國軍漢光38號演習「實兵演習」將於7月25日展開為期一周，海空聯合截擊實彈操演今早在宜蘭外海進行預檢。記者林佳彣／攝影
基隆級驅逐艦。圖／讀者提供
基隆級驅逐艦。圖／讀者提供
國軍漢光38號演習「實兵演習」將於7月25日展開，今天在宜蘭外海進行預檢，吸引不少人到南方澳觀景台一睹艦艇風采。圖／讀者提供
國軍漢光38號演習「實兵演習」將於7月25日展開，今天在宜蘭外海進行預檢，吸引不少人到南方澳觀景台一睹艦艇風采。圖／讀者提供

漢光演習 蘇澳 國軍

延伸閱讀

澳媒：澳軍艦在東海與共軍發生激烈「遭遇」

斯里蘭卡總統行蹤不明 傳2艘軍艦載神祕乘客離港

中俄軍艦進入釣魚台周邊海域 外交部密切關注動機

中俄軍艦出現釣魚台海域 日本視為挑釁

相關新聞

漢光演習海空聯合截擊今預檢 蘇花公路湧看軍艦人潮

國軍漢光38號演習「實兵演習」為期一周，將於7月25日展開。其中，海空聯合截擊實彈操演今早在宜蘭外海進行預檢，吸引不少軍...

漢光實兵演習模擬預備 關鍵防線淡水河口置阻絕鏈

漢光38號實兵演習下週展開，淡水河口設定為守護大台北關鍵防線，陸軍五三工兵群今天於淡水河口操作M3浮橋車，串連汽油桶與炸...

美前防長建議台役期延長 時力：加強自衛力量不二法門

美國前國防部長艾思博表示台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，發言引發討論。時...

台灣役期延長？蘇揆：軍事整備、訓練不斷檢討精進

行政院長蘇貞昌今天上午出席刑事警察局的打詐成果發表會，會中被問及美國防長提出男女皆兵、役期延長建議，蘇貞昌以「台灣軍事人...

部隊鍋 EP73｜安倍遭刺啟示錄：維安特勤要幫老闆擋子彈 但如何不走到這步

安倍晉三遭刺現場是三叉路口，注定了人流管制的困難，凶嫌山上徹也故意不參加前一場實名活動，是安全過濾網下的漏網之魚。 不出狀況的維安，背後是妥協，可能是取消活動、換地點，或現場調整。現場防護只是看得見的維安，事前的威脅評估與先遺偵察，這些情報作為是看不見的維安，更是關鍵。

美前防長籲我提高軍費至GDP3.2% 揭仲：脱離現實

針對美國前國防部長艾思博建議我方提升國防預算至美國的3.2%或以色列的5%，並將兵役改為男女都要服1年以上的兵役。中華戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。