美前防長籲我提高軍費 他曾被封「最佳企業遊說者」

訪台的美國前國防部長艾思博（Mark Esper）今天公開呼籲我國應調增國防預算額度。而根據維基百科記載，他2010年7月被國防承包商雷神（Raytheon Company）公司聘為政府關係副總裁，曾兩度被國會山報評為「最佳企業遊說者」。但檯面上未聞艾思博任職雷神期間曾涉足與該公司對台軍售業務。

訪台的美國前國防部長艾思博（Mark Esper）今天在台表示，台灣應增加國防預算、增強不對稱作戰能力，呼籲台灣國防預算應增至和美國相當的占每年GDP(國內生產總值)3.2％或以上。

艾斯博有豐富的企業經驗。其2010年7月至2017年被國防承包商雷神公司聘為政府關係部門的副總裁，成為該公司的「首席說客」，負責遊說美國政府。維基百科記載他曾在2015年和2016年被國會山報評為最佳企業遊說者。

但根據了解，這個「政府關係部門」工作內容並不包括遊說外國政府。

艾思博曾任職的雷神公司負責我國位在樂山的長程預警雷達研發及興建，但當時空軍興建雷達的「安邦專案」是在2003年編定預算進行，2012年「偵蒐雷達」完工。2011年間雷達工程確曾歷經一筆重大「漲價」，高達2億美元。但檯面上未聞艾思博曾涉足與該公司對台軍售業務。