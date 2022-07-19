軍火背景美前防長籲台「提高軍費、全民皆兵」 被批不道德

前美國國防部長艾思博今公開呼籲艾斯博呼籲我國應延長役期、全民皆兵，並且提高軍費。曾任國防部聯三次長的國民黨立委吳斯懷今天批評，他國的兵役制度不應由外國人指指點點，要求人民上戰場，這種呼籲並不道德。國民黨智庫國家安全組召集人林郁方則表示，要求台灣提高軍費，應先明示美國準備要賣台灣什麼武器裝備，「是神盾艦、潛艦、還是F-35戰機？」如果不行，提高軍費無法增進台灣安全，「難道要拿來讓部隊天天吃美國牛排？」

艾思博過去有國會與為軍火商作說客的背景，吳斯懷昨受訪認為，其公開在台呼籲增加軍費，並不妥適。因為美國本身就是一個軍工覆合體，軍火商結合美軍，在全世界開闢戰場以銷售軍備，甚至將他國戰事作為將淘汰軍備出口管道，烏俄戰爭就是明顯案例。而軍火商介入國會支使美國助理撰寫法案協助軍備出口，獲利後以政治獻金回饋參眾議員，形成循環。烏俄戰爭就是最明顯的案例。

對於艾思博呼籲我全民皆兵、延長役期，吳斯懷認為這是不道德的，他國的兵役制度不應由外國人指指點點，要求人民上戰場。

吳斯懷進一步表示，國軍的後備動員制度，現在就是被美國支使，增加軍備軍費，要求全民打「城鎮戰」。但台灣西部全是城鎮，除正規部隊與後備軍人外，一般民眾避無可避，「要疏散到哪裡？」

吳斯懷預判，艾思博作此呼籲後，一到三個月內我軍方恐怕就會接獲對美軍購新項目的要求，但項目卻不是我們想要的。

林郁方表示，美國軍工覆合體的影響力巨大，現任美國國防部長奧斯丁，過去也曾擔任雷神公司的董事，由於軍費提高多是向美國採購武器，最大受惠者多是美國軍火商，有這種背景的美國人，「說話應該要小心」，公開要求台灣提高軍費，應先明示美國準備要賣台灣什麼武器裝備，「是神盾艦、潛艦、還是F-35戰機？」如今年台灣防空飛彈的密度已超過以色列，是全世界最高，提高軍費若不能增加台灣的安全，「難道要拿來讓部隊天天吃美國牛排？」

林郁方表示，評析艾思博的發言，應從國家利益出發。要求我國軍費提升到GDP3%以上，許多國家都作不到，「我們有沒有這麼大的能力」。林郁方說，要提高這麼多軍費，就必須壓縮社會福利預算，政府對老弱殘幼的照顧，乃至全民健保，恐因此受到影響，國家的安全並不會因此增加，且提升軍費，是否等同提升戰力，「還是引起更激烈的軍事對峙？」林郁方說，同樣，全民皆兵難道就能提升戰力？

林郁方表示，國家安全植基在外交、軍事與政治，台灣目前最脆弱的安全因素，是政治上沒有與中國大陸有溝通管道，外交與軍事都不能取代政治因素。這才是台灣當前安全的關鍵。