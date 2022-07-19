美前防長籲台灣：男女皆兵、義務役期延長至一年以上

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團來台，艾思博表示，台灣應增加國防預算、增強不對稱作戰能力、延長徵兵制役期到一年以上以及增強後備動員能力。艾思博並表示，男女都應服役一年以上，不僅能增強台灣自我防衛能力，也能釋放出台灣自我防衛決心的訊息給盟友。

艾思博在外交部接受媒體訪問時強調，台灣應盡速進行、加強國防改革，除對中國有嚇阻力外，也是釋放一個政治訊息，讓美國及其他盟友了解台灣加強自我防衛的決心，也讓盟友們對於幫助台灣更有信心。

艾思博表示，台灣的年輕男性和女性，都應加入徵兵制對象，並且役期延長到一年以上。