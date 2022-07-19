快訊

詹雅雯左腦萎縮長腦動脈瘤 術後大失血醫師驚「一度叫不醒」

柯志恩民調落後陳其邁43個百分點 柯團隊：跟4年前情形一樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前防長籲台灣：男女皆兵、義務役期延長至一年以上

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
來台訪問的美國前國防部長艾思博表示，台灣應該要強化自身的國防能力，未來才能抵禦來自中國的威脅。記者杜建重/攝影
來台訪問的美國前國防部長艾思博表示，台灣應該要強化自身的國防能力，未來才能抵禦來自中國的威脅。記者杜建重/攝影

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團來台，艾思博表示，台灣應增加國防預算、增強不對稱作戰能力、延長徵兵制役期到一年以上以及增強後備動員能力。艾思博並表示，男女都應服役一年以上，不僅能增強台灣自我防衛能力，也能釋放出台灣自我防衛決心的訊息給盟友。

艾思博在外交部接受媒體訪問時強調，台灣應盡速進行、加強國防改革，除對中國有嚇阻力外，也是釋放一個政治訊息，讓美國及其他盟友了解台灣加強自我防衛的決心，也讓盟友們對於幫助台灣更有信心。

艾思博表示，台灣的年輕男性和女性，都應加入徵兵制對象，並且役期延長到一年以上。

媒體也問艾思博，台灣目前只有男性服役，艾思博則指出，在美國男性和女性都可當兵，而且女性做出的貢獻，並不比男性少，所以他相信在台灣也是如此。艾思博也補充表示，如果中國真的對台灣發動戰爭，是會攻擊任何人，因此不分男女老幼，都要站起來捍衛家園。

美國國防部前部長艾思博（圖中）表示，台灣應改革國防，讓男女皆兵、義務役期延長至一年以上。記者程遠述／攝影
美國國防部前部長艾思博（圖中）表示，台灣應改革國防，讓男女皆兵、義務役期延長至一年以上。記者程遠述／攝影

美國 徵兵制

延伸閱讀

美國前防長建議台灣男女皆兵、役期延長 總統府回應了

美前防長艾思博籲台改革：國防預算應增至GDP3.2％以上

蔡總統接見 美國前防長艾思博：一中政策已經沒有用了

雖未獲邀疫情部長會議 美：台灣公衛值得學習

相關新聞

美前防長籲台灣：男女皆兵、義務役期延長至一年以上

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團來台，艾...

美國前防長建議台灣男女皆兵、役期延長 總統府回應了

美國前國防部長艾思博率團訪台，今天下午舉行記者會，稱台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服...

美前防長艾思博籲台改革：國防預算應增至GDP3.2％以上

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團來台，艾...

影／歷史遺址搖身變要塞 漢光操演八里將成最大戰線

漢光實兵階段將在下周展開，各作戰區的防禦工事接近完成部署。其中兵推想定共軍登陸作戰首重的淡水河口至台北港沿線，更是密集進...

漢光實兵台北港反突襲今預演 阿帕契攻擊直升機凌空

國軍漢光38號操演實兵科目，將在本（7）月27、28、29日實施正式操演，陸軍601旅所屬多批AH-64E阿帕契攻擊直升...

行政院公告動員運輸管制 高鐵納軍管且須負責搶修業務

行政院昨（17）日公告「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」相關條文修正案，除依原條文將高鐵納入軍事運輸管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。