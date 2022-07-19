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美前防長艾思博籲台改革：國防預算應增至GDP3.2％以上

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
美國國防部前部長艾思博(圖中)表示，台灣國防預算應增至和美國相當的佔每年GDP(國內生產總值)3.2％或以上。記者程遠述／攝影
美國國防部前部長艾思博(圖中)表示，台灣國防預算應增至和美國相當的佔每年GDP(國內生產總值)3.2％或以上。記者程遠述／攝影

美國國防部前部長艾思博（Mark Esper）率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團來台，艾思博表示，台灣應增加國防預算、增強不對稱作戰能力、延長徵兵制役期到一年以上以及增強後備動員能力。艾思博指出，台灣國防預算應增至和美國相當的占每年GDP(國內生產總值)3.2％或以上，能同時加強台灣自我防衛、和美國幫助台灣的信心。

艾思博在外交部接受媒體訪問時強調，台灣應盡速進行、加強國防改革，除對中國有嚇阻力外，也是釋放一個政治訊息，讓美國及其他盟友了解台灣加強自我防衛的決心，也讓盟友們對於幫助台灣更有信心。

被問到台灣若增加國防預算應增加多少？艾思博表示，具體數字應視台灣國防具體策略和武器系統而定，但至少應提高到和美國一樣，而與台灣處境相似的國家以色列，則是占GDP5％，整備國防雖昂貴，但若被打、或打輸，代價更高。

艾思博此行團員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）及大西洋理事會資深副會長博貝利（Barry Pavel），已會見總統蔡英文，將陸續再和台灣政治及軍事領導高層會面。

此次艾思博也提出多項重要建議，包括他表示美國的「一中政策」已經沒用，且也認為美國應從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。

艾思博解釋表示，美國制定「一中政策」時是從1970年代，當時兩岸都認為彼此是中國人，但現在很多台灣人並不認為自己是中國人，大部分台灣人也不認為台灣屬於中國，因此不應再把政策建立在過去論述上。

艾思博也指出，以往美國採取「戰略模糊」，部分是擔心台灣領導人錯誤解讀、挑釁中國領導人，但現在據長期觀察，台灣政府對於兩岸關係都十分謹慎，反而是中國企圖以軍事力量威脅和霸凌台灣，因此他認為應該轉向戰略清晰，不過艾思博也強調，美國現在對此並未達成共識，所以他蛤屋遇颱萬加速國防改革、能釋放訊息給美國，幫助美國轉向。

艾思博也強調，現在美國不管是民主黨或共和黨，兩黨都有共識「捍衛台灣朋友」，「台灣關係法」也明定美國有義務提供相關武器，幫助台灣自我防衛，他自己也深信，台灣要保衛主權，最關鍵是美國對台軍售，他也長期支持對台軍售，因此包括國防改革等建議，他在和此次和台灣各界討論後，也會把解果帶回美國，給智庫、華府領導層們做參考。

美國 國防預算

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