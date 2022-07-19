影／歷史遺址搖身變要塞 漢光操演八里將成最大戰線

漢光實兵階段將在下周展開，各作戰區的防禦工事接近完成部署。其中兵推想定共軍登陸作戰首重的淡水河口至台北港沿線，更是密集進行操演。19日清晨，陸軍航特部2架AH-64E阿帕契攻擊直升機與2架UH-60M黑鷹直升機，對台北港進行本次漢光兩棲機降與反制的首次半兵力航線操演。由2架UH-60M黑鷹直升機擔任假想敵，在台北港區滯空模擬突擊著陸。兩架AH-64E阿帕契攻擊直升機則分別從八里焚化爐以及淡水向假想敵進行攻擊航線演練。由於台北港在桃園機場的進場航線，在操演時還可看見民航機與攻擊直升機同框的畫面。

除了想定由空中兵力對立體登陸作戰的敵軍進行掃蕩，在台北港旁的八里街廓，所屬防區的陸軍六軍團也在工兵的構築下完成防禦工事，力求敵軍進犯時能阻絕於商港的鄰近地帶。由於八里靠台北港一帶為十三行遺址所在地，因此陸軍在十三行遺址博物館、八里區公所一帶設置許多阻絕設施與射擊掩體，歷史遺址變成作戰要塞也成為本次演習的一項特色。

此外今年實兵驗證不同於過往側重常備的火力發揚，今年因俄烏戰爭與兵推結果影響，在實兵階段更重視全民戰力綜合協調機制，在陸航進行操演當下，八里周遭街道也可見參與本次漢光演習的新制教召兵員穿著新式個裝、手持65K2步槍進行戰術行軍。在今年漢光兵推，推算開戰後淡水河口將遭共軍大批兩棲登陸兵力以立體化機動作戰襲擊，國軍擬定淡水、台北港、八里海灘將成為首都衛戍的最重要戰線，在27日的反擊操演將投入陸、海、空軍兵力，料將是今年漢光演習除海空軍及海巡聯合操演外，外界最關注的兵力運用。除了動員新制教召兵力進行灘岸守備，更是驗證作戰區制度下指揮官所轄資源調度的成效。