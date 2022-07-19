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漢光實兵台北港反突襲今預演 阿帕契攻擊直升機凌空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／本報系資料照
AH-64E阿帕契攻擊直升機。圖／本報系資料照

國軍漢光38號操演實兵科目，將在本（7）月27、28、29日實施正式操演，陸軍601旅所屬多批AH-64E阿帕契攻擊直升機，今天在淡水河口與台北港上空凌空，模擬針對台北港、北堤沙灘與八里左岸等地實施空對地火力支援，今日以熟悉航線為主，預計21日預演。

漢光實兵「台北港反突襲」科目，昨（18）起已展開預演，陸軍關渡指揮部與海軍陸戰隊66旅近日已在港區內實施防禦跑位，空中兵力今日則凌空熟悉航線，多批旋翼機上空在淡水河口與台北港上空模擬支援對地目。預演將實施至21日。

根據6軍團發布的操演行程，台北港的漢光實兵操演，將在7月21日上午，由空軍第三聯隊的IDF戰機在台北港A區凌空，實施戰轟機訓練；601旅阿帕契攻擊直升機則於同時間在台北港、台北港北堤沙灘、八里左岸A區實施凌空，協助部隊演練反擊科目，預定28日正式操演。

淡水河 漢光 阿帕契 台北港

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