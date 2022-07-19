行政院公告動員運輸管制 高鐵納軍管且須負責搶修業務

行政院昨（17）日公告「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」相關條文修正案，除依原條文將高鐵納入軍事運輸管制外，並進一步比照台鐵，將高鐵納入動員階段軍文單位組成的「聯合運輸指揮處管制」，除協同管制實施鐵路運輸作業，並負責協調交通機關搶修遭破壞的鐵道及設施。

「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」相關條文修正，分別為第2條、第6條、第12條。首先是將已隸屬全民防衛動員署的後備指揮部，排除在戰時動員時所成立聯合運輸指揮部的成員外，而專職負責執行所屬部隊運輸及動員車輛的協調管制與民用車輛動員徵用編管及協調。動員期間負責統籌管制運用陸、海、空軍軍事運輸作業、國外物資接轉及協同管制運用的「聯合運輸指揮部」，則由國防部、交通部、內政部、陸軍司令部、海軍司令部、空軍司令部、憲兵指揮部及其他相關機關派員編成。

此外，「動員實施階段國軍機動運輸及軍品運補交通管制辦法」原已將高鐵比照台鐵，規定其在動員階段須配合軍事運輸納入「聯合運輸指揮部」管制，負責高速鐵路運輸輸具整備作業。新公告的法規第12條進一步明文將高鐵新增納入軍事鐵路運輸作業運輸管制與負責業務：「聯合運輸指揮處，依軍事運輸需要，協同管制台鐵及「高鐵」實施鐵路運輸作業，並負責協調交通機關搶修遭破壞之鐵道及設施。」