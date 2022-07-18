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淡水河面部署「縱火油桶」 軍方：最困難的是這件事

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍將首度公開演練以架橋的M三水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署縱火油桶。記者洪哲政/攝影
陸軍將首度公開演練以架橋的M三水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署縱火油桶。記者洪哲政/攝影

國軍漢光卅八演習實兵演練今年擴大台北港、淡水河防「反突擊」科目，陸軍將首度公開演練以架橋的M3水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由汽油桶鏈結的「阻絕鏈」。軍中人士指出，這項作法是由「縱火油桶」發展而來，過去須由射手連續射擊來引爆。

軍中人士說，六軍團工兵在淡水河上實施的部署，叫「縱火油桶」，空桶會浮在水面，水面浮力拉力非常強，而淡水河有急流、潮差，若實裝汽油更不容易在河上展開，所以運用M3浮門橋車進行部署。

軍方人士指出，「縱火油桶」過去是運用射手射擊目標桶，透過連續射擊引爆，必須注意時機，否則「燒掉就沒了！」

軍方人士表示，陸軍過去就長於設置水面詭雷，在外島也曾用浮球，下方沉入水中裝設一枚放在防水彈藥攜行筒內的一零五公厘砲彈，串聯導爆信管，多枚連成一線，放置在近岸水中待命引爆。

軍中人士指出，淡水河兩岸寬度最遠達2、3公里，河道阻絕困難，還有潮差問題，退潮會露出許多沙州，基本上關指部、河防營阻絕河面的作為，仍需結合火力，阻絕是為改變敵軍登陸進攻方向，然後施以火力殲敵！

軍中人士說，共軍已經是三棲登陸，攻擊直升機可貼河飛行直接就進基隆河、新店溪，關指部、衛戍區，淡水河口的阻絶，還包括低層防空。

淡水河 縱火 陸軍

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