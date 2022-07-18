聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水河防「鐵鎖橫江」 專家：能擋下野牛登陸艇？
陸軍用來架橋的M三水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由爆裂物鏈結的「阻絕鏈」。台海安全研究中心主任梅復興今天表示，國軍想出「鐵鎖橫江」，是值得肯定的嘗試，但能否擋住共軍登陸艇？他持保守立場。
國軍漢光卅八演習實兵演練今年擴大台北港、淡水河防「反突擊」科目，陸軍將公開演練以架橋的M三水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由爆裂物鏈結的「阻絕鏈」。
梅復興今透過臉書貼文表示，國軍想出「鐵鎖橫江」，雖然算不上是什麼了不起的創新，卻還是值得肯定的嘗試。
但他表示，歐洲野牛氣墊船可是寬25公尺，長57公尺，總重超過500噸的巨物。這種爆破鎖所能裝填的那點炸藥，恐怕連一輛裝甲運兵車都炸不壞。歐洲野牛登陸艇可攜載8輛裝甲運兵車。
梅復興說，軍方在淡水河面部署的汽油桶就算填充爆裂物，對那麼大的氣墊登陸艇能發揮什麼作用，可能有待進一步了解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言