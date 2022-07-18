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淡水河防「鐵鎖橫江」 專家：能擋下野牛登陸艇？

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍歐洲野牛氣墊登陸艇。圖/取自人民網
共軍歐洲野牛氣墊登陸艇。圖/取自人民網

陸軍用來架橋的M三水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由爆裂物鏈結的「阻絕鏈」。台海安全研究中心主任梅復興今天表示，國軍想出「鐵鎖橫江」，是值得肯定的嘗試，但能否擋住共軍登陸艇？他持保守立場。

國軍漢光卅八演習實兵演練今年擴大台北港、淡水河防「反突擊」科目，陸軍將公開演練以架橋的M三水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由爆裂物鏈結的「阻絕鏈」。

梅復興今透過臉書貼文表示，國軍想出「鐵鎖橫江」，雖然算不上是什麼了不起的創新，卻還是值得肯定的嘗試。

但他表示，歐洲野牛氣墊船可是寬25公尺，長57公尺，總重超過500噸的巨物。這種爆破鎖所能裝填的那點炸藥，恐怕連一輛裝甲運兵車都炸不壞。歐洲野牛登陸艇可攜載8輛裝甲運兵車。

梅復興說，軍方在淡水河面部署的汽油桶就算填充爆裂物，對那麼大的氣墊登陸艇能發揮什麼作用，可能有待進一步了解。

淡水河 國軍 陸軍

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