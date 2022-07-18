聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／直擊漢光勤王新戰法 浮橋車淡水河變身阻殲氣墊船

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，演練河面快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。圖為M3正在河面快速部署阻絕鏈。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，演練河面快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。圖為M3正在河面快速部署阻絕鏈。記者洪哲政／攝影

國軍強化「反斬首」戰力部署，國軍漢光卅八演習實兵演練今年擴大台北港、淡水河防「反突擊」科目，陸軍將首度公開演練「新戰法」。陸軍用來架橋的M三水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由爆裂物鏈結的「阻絕鏈」，一則作為河面阻絕，必要時則填充爆裂物，待共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具突圍通過時，即遙控火線引爆摧毀目標。淡水河面成為國軍「創新不對稱作戰」戰場環境，首度曝光。

陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，連續數日以縮小規模的方式下水在近岸演練，引發地方民眾好奇圍觀。本報直擊操演過程，國軍淡水河防的創新不對稱作戰構想首度曝光，將列為本月底漢光實兵的正式科目，正式全兵力操演。

淡水河口距台北市關渡大橋約八公里的河面，是陸軍截擊突圍進入河道共軍各式登陸艇的關鍵要道，因共軍一旦穿越關渡大橋，登陸艇可隨即左轉基隆河道，不久即可進入台北市抵達總統府後側，代表軍方作戰失敗。漢光卅號演習兵推時，紅軍的「歐洲野牛」級氣墊登陸艇即曾突破海空截擊封鎖，沿河順利攻入台北市。

共軍機艦開始密集進入我防空別識區後，國軍即下令第三作戰區全面檢討淡水河防兵火力部署，確維衛戍區防務萬全，保護元首安全。陸軍因此研發出河面布雷「爆擊」登陸艇的「創新戰法」。

由於淡水河口段水文複雜、流速強勁、潮差大，不適海軍布雷艇進入，也不適部署繫留雷或反登陸水雷，平底的工兵M三浮門橋車因此變身河防布雷艇，可因應情勢快速下水，藉由艇與艇之間在河面拖拽部署有導爆索的汽油桶鏈，除阻絕河面外，內部還可裝設汽油、重磅TNT炸藥甚至砲彈，待命引爆，配合陸軍關渡指揮部在這左右岸所部署的雲豹三零鏈砲甲車、標槍飛彈、戰車砲、二零機槍等密集的攔截火點，阻止登陸艇上溯進入台北市。

陸軍過去就長於設置水面詭雷，在外島也曾用浮球，下方沉入水中裝設一枚放在防水彈藥攜行筒內的一零五公厘砲彈，串聯導爆信管，多枚連成一線，放置在近岸水中待命引爆。淡水河面部署的「阻絕鏈」形同類似部署，而以浮門橋車在河上活動的優異性能，作法形同快速布雷，更能發揮機動封鎖河面的效果。

陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，在河面演練快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。圖為M3正快速部署阻絕鏈。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，在河面演練快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。圖為M3正快速部署阻絕鏈。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，演練河面快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，演練河面快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。記者洪哲政／攝影
淡水河口距台北市關渡大橋約八公里的河面，是陸軍截擊突圍進入河道共軍各式登陸艇的關鍵要道，圖為載運汽油阻絕鏈的M3浮門橋車，背景為關渡大橋。記者洪哲政／攝影
淡水河口距台北市關渡大橋約八公里的河面，是陸軍截擊突圍進入河道共軍各式登陸艇的關鍵要道，圖為載運汽油阻絕鏈的M3浮門橋車，背景為關渡大橋。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，演練河面快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。記者洪哲政／攝影
陸軍第三作戰區五三工兵群的M三浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，演練河面快速部署「阻絕鏈」，模擬狙擊共軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具。記者洪哲政／攝影
淡水河口距台北市關渡大橋約八公里的河面，是陸軍截擊突圍進入河道共軍各式登陸艇的關鍵要道，圖為載運汽油阻絕鏈的M3浮門橋車，背景為關渡大橋。記者洪哲政／攝影
淡水河口距台北市關渡大橋約八公里的河面，是陸軍截擊突圍進入河道共軍各式登陸艇的關鍵要道，圖為載運汽油阻絕鏈的M3浮門橋車，背景為關渡大橋。記者洪哲政／攝影

淡水河 陸軍 國軍

延伸閱讀

感謝美軍售 國防部：維持裝備妥善與新購武器同樣重要

漢光實兵本月重兵演練固守台北港 實施戰轟機凌空演練

英陸軍推特與YouTube帳戶遭駭 國防部展開調查

英國陸軍推特和YouTube帳號被駭 正調查幕後黑手是誰

相關新聞

獨／直擊漢光勤王新戰法 浮橋車淡水河變身阻殲氣墊船

國軍強化「反斬首」戰力部署，國軍漢光卅八演習實兵演練今年擴大台北港、淡水河防「反突擊」科目，陸軍將首度公開演練「新戰法」...

美軍售台零附件 學者：後勤維保如同肌耐力

美國政府宣布總額1.08億美元的「陸軍車、兵及戰材零附件」對台軍售案。學者今天表示，新購武器如拳擊手的肌肉，而後勤維保如...

潛艦國造後續艦生產3千億元特別預算 規畫明年底提出

潛艦國造原型艦傳明年9月可完工下水，量產，知情官員表示，原型艦下水後，必須執行1到1年半的模港測試（HAT）與出海海測（...

美再宣布對台軍售1.08億美元

美國國防安全合作局（ＤＳＣＡ）十五日表示，國務院批准售台「零附件採購與技術協助案」，售台戰車及戰術車輛的零附件等，金額約...

國軍心輔量能低 5年83人輕生

四百人配一心輔員

今日精摘／今年第4度 美宣布對台1.08億美元軍售

•美國國防安全合作局（DSCA）15日表示，國務院批准售台「零附件採購與技術協助案」，售台戰車及戰術車輛的零附件等，金額約1.08億美元（約新台幣32.35億元），行政部門已通知國會。這是拜登政府上任以來第五度宣布對台軍售，也是今年第四項宣布的軍售案。總統府發言人張惇涵今天表示，對於美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾，總統府再次表達誠摯感謝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。