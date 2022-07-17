潛艦國造後續艦生產3千億元特別預算 規畫明年底提出

潛艦國造原型艦傳明年9月可完工下水，量產，知情官員表示，原型艦下水後，必須執行1到1年半的模港測試（HAT）與出海海測（SAT），預定在2024年度編列3000億元特別預算案，進行2至8艘後續艦生產，全案計畫明（2023）年底提出，交付立法院審查。

知情官員說，原型艦6個船段壓力殼已經完成，儎台所需如潛艦艙蓋、魚雷管等設備都已抵台，裝備合約計約300餘項，大部分都已簽訂採購合約，另有20多項未簽訂採購合約，都屬於潛艦上的生活設備，將在國內採購。

官員表示，潛艦原型艦明年第一季起，美方售我的包括戰鬥系統在內的設備將交運抵台，6月15日進行船段組合，9月全艦組裝完畢，在潛艦專用廠房內進行外部塗裝後，將舉行下水典禮，目前已編組256戰隊65名官兵，後續執行1到1年半的模港測試與出海海測。

知情官員表示，國軍近年大手筆採購美造武器，但全壽期的維護成本驚人，國軍位在新竹的長程預警雷達，購置與興建成本為300多億元，但107至112年後續維持預算，就高達120億元。

官員進一步說，另外如空軍新採購將部署台東的66架F-16C／D戰機，在其服役25年內，空軍至少須籌措940億元維修成本與中壽期性能提升的預算，我國總計約須2000億元來維持運作，每年分攤80到100億元，另外有M1A2T戰車與新型飛彈系統，作業維持費對國軍後續年度預算的壓力沉重，因此潛艦國造後續艦生產所需約3000億元，須採特別預算案執行。

官員表示，2至8艘後續艦特別預算，行政院計畫在明（2023）年底提出，在2024年度進行審查，但原則是原型艦下水測試性能達到要求，特別預算金額則要進一步討論，至少約3000億元左右。原型艦組裝進度，負責單位目前會每兩周會單獨向層峰報告一次。