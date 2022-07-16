美對台1.08億美元軍售 外交部：感謝落實對台安全承諾

美國國務院國務院批准售台「零附件採購與技術協助案」，出售台灣戰車及戰術車輛的零附件等，金額約1.08億美元（約新台幣32.35億元），這是美國總統拜登上任以來第五度宣布對台軍售，也是今年美國第四度對台軍售。對此外交部回應表示，歡迎並感謝美國政府，落實對台灣的安全承諾。

外交部指出，已接到美國政府的正式通知，將對台灣出售價值1.08億美元的戰兵車材，內容包括我國坦克及戰車相關零附件及後勤技術支援等，感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部也表示，此次軍售充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年對台軍售常態化的政策，協助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升自我防衛能力。

外交部說，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有高度自我防衛決心，我國政府也持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。