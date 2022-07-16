拜登政府今年第4度對我軍售 總統府：誠摯感謝落實對台安全承諾

美國政府於美東時間15日宣布，將就「陸軍車、兵及戰材零附件」，總額1億800萬美元的軍售案，進行知會國會程序。總統府發言人張惇涵今天表示，對於美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續展現對台灣國防需求的高度重視，並落實對台灣的安全承諾，總統府再次表達誠摯感謝。

張惇涵表示，這是美國拜登總統上任後的第五次，也是本年度第四次宣布對台軍售。該項軍售案內容包括坦克及戰車相關零附件及後勤技術支援等，不僅有助於維持陸軍車輛裝備妥善及落實戰備演訓任務，並有效提升國軍自我防衛能力。

張惇涵表示，台灣會持續展現自我防衛決心、強化自我防衛能力，捍衛國家安全與國人自由民主的生活方式。台灣也會與全球民主夥伴攜手合作，為全球及印太區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。