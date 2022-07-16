今年第四度 美宣布對台1.08億美元軍售
美國國防安全合作局（DSCA）15日表示，國務院批准售台「零附件採購與技術協助案」，售台戰車及戰術車輛的零附件等，金額約1.08億美元（約新台幣32.35億元），行政部門已通知國會。
這是拜登政府上任以來第五度宣布對台軍售，也是今年第四項宣布的軍售案。
DSCA表示，這次對台軍售範圍包含非機密備用零件、維修零件、戰車與戰術車輛零附件、後勤技術協助、美國政府和承包商代表技術與後勤協助，以及其他相關後勤協助的要件。
DSCA新聞稿表示，這項擬議的軍售將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。
DSCA表示，這項軍售將有助台灣維持軍事能力目標，也增強與美國及其他盟友的軍事互操作性。
互操作性指的是不同組織和系統之間的協同工作能力，美國國防部前發言人柯比（John Kirby）日前談到美日針對台海情勢兵棋推演時，曾說「美日持續尋求準備、訓練機會，提升雙方互操作性及測試聯合作戰能力。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言