今年第四度 美宣布對台1.08億美元軍售

1920年，美國海軍將運煤船木星號（USS Jupiter）改裝飛行甲板與機庫，1922年服役，成為第一艘航空母艦蘭利號（USS Langley CV-1）。美國海軍的航艦部隊，到今年正好成立一世紀。美國雖非航艦發明者，但無疑是全球最大的航艦用戶，而且遙遙領先同儕。二次大戰期間，她們是摧毀日本帝國侵略迷夢的頭號要角；戰後在全球各地的軍事行動，也都有航艦參與。時至今日，航艦仍然是華府展現霸主影響力的第一線工具。 航艦在過去100年，在美軍扮演的關鍵角色，世人多數都耳熟能詳，然而許多問題的答案，一般人却未必清楚：美軍到底先後用過多少艘航艦？在戰爭中損失過幾艘？產量最大與服役最久的航艦是誰？起降次數最高的紀錄是多少？航艦是怎麼命名的？歷史上最幸運與最不幸的航艦名稱，分別是什麼？

2022-07-15 07:30