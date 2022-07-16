軍友社榮譽理事長李棟樑赴空軍松指部勞軍

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，15日前往空軍松山基地指揮部慰問，並參加官兵慶生會餐，感謝國軍弟兄姐妹們克盡職責，戮力堅守崗位。

李棟樑與軍友社代秘書長謝明德一行，由空軍司令劉任遠、政戰主任陳國華陪同，前往松指部參與官兵餐會，除頒發慰問金外，也一一親自贈送慰問小禮給在場每位官兵。李棟樑表示，軍友社前往外島與中南東部的敬軍行程，往往需要松指部轄下專機行政的協助，才能讓官兵感受到軍友社對國軍的關懷與照顧，因此他要特別向松指部官兵長期協助與保家衛國的付出，表示感謝之意。

李棟樑擔任軍友社理事長8年，得到馬、蔡兩位總統高度肯定。蔡總統雖然提議，軍友社可以修訂章程，讓理事長得以連選連任，但被李棟樑謝絕，堅持就算修改規定，也該由下一任理事長開始適用，絕不可以因人設事，時間到了就該交棒；但願意擔任國軍終身志工，繼續利用公餘時間慰問官兵。

新任軍友社理事長黃呈琮，與李棟樑在企業與社團界合作多年，因此決定聘請他擔任榮譽理事長，繼續代表軍友社勤跑各地部隊，並號召其他企業也投入勞軍敬軍活動。

李理事長強調，國軍是安定社會最重要的力量，雖然自己已卸下軍友社理事長一職，但還是會持續堅定做國軍的志工，全力讓社會各界了解國軍對國家的貢獻，使國軍無後顧之憂，專注戰訓本務工作，做國軍堅強的後盾。