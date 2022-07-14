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金門疫情進入高原期 59家院所提供視訊診療或快篩判定

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
金門縣流行疫情指揮中心表示，今新增155名確診，地區進入疫情高原期，因此提供視訊診療與確診判定服務的醫療院所也隨之增加，總計縣內共59家提供服務。圖／金門縣政府提供
金門縣流行疫情指揮中心表示，今新增155名確診，地區進入疫情高原期，因此提供視訊診療與確診判定服務的醫療院所也隨之增加，總計縣內共59家提供服務。圖／金門縣政府提供

國內疫情相對趨緩，不過金門縣流行疫情指揮中心表示，今新增155名確診，地區進入疫情高原期，因此提供視訊診療與確診判定服務的醫療院所也隨之增加，總計縣內共59家提供服務。

金門指揮中心統計，金門今新增155名確診者（K7015-K7169），確診累計7169例，約占本縣常住人口10.79%；目前收治中60例，其中無症狀或輕症55例，中症5例；確診者居家照護1038例。

經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者147人，目前居家隔離448人，解除居家隔離313人。另外，目前醫院負壓及專責病床總計40床，已使用13床，尚有空床27床，相關醫療能量堪稱充足。

金門指揮中心表示，隨金門進入疫情高原期，地區提供視訊診療與確診判定服務的醫療院所也隨之增加，目前計有39家醫療院所供視訊診療服務、20家提供快篩判定服務。

金門指揮中心提醒，疫情變化多端，金門近期確診數仍在百例以上，有很多案例是家庭內感染，而最難防堵的類型也是家庭群聚傳染，因此鄉親外出回家時一定要要做好「正確洗手」、「換洗衣物」跟「清潔消毒」。

另外，也特別提醒家中有慢性病或居家照護的長輩、小孩，盡量不要共餐，共處時也最好戴上口罩，家中共用空間盡量對戶外開窗確保空氣流通，並做好日常清消工作，相關個人防疫工作，不輕易防疫疲乏。

金門提供視訊診療服務之醫療院所：部立金門醫院、金城鎮衛生所、吾家診所、蔡建鑫小兒科家醫科診所、王文君小兒科家庭醫學科診所、長庚林小兒科診所、禾心診所、陳毅書皮膚科診所、愛人放心診所、林怡廷皮膚科診所、李月娥家醫科婦產科診所、健康診所、傅仰賢診所、台大中心診所、陳耳鼻喉科診所、金城診所、顏存仁中醫診所、弘恩中醫診所、人愛牙醫診所、洪長享牙醫診所、金湖鎮衛生所、康橋診所、三大診所、福慧中醫診所、金沙鎮衛生所、佑誠診所、安仁家醫內科診所、鑫美光視光眼科診所、盧冠宇牙醫診所、廣濟中醫診所、揚中醫診所、金寧鄉衛生所、陳水湖診所、合康家庭診所、愛私醫診所、豐元中醫診所、卓家老舖中醫診所、烈嶼鄉衛生所、安康診所。

金門提供快篩判定確診服務之醫療院所：部立金門醫院、金城鎮衛生所、吾家診所、蔡建鑫小兒科家醫科診所、王文君小兒科家庭醫學科診所、長庚林小兒科診所、禾心診所、李月娥家醫科婦產科診所、健康診所、傅仰賢診所、陳耳鼻喉科診所、金城診所、金湖鎮衛生所、康橋診所、三大診所、金寧鄉衛生所、陳水湖診所、合康家庭診所、烈嶼鄉衛生所、安康診所。

金門縣流行疫情指揮中心表示，今新增155名確診，地區進入疫情高原期，因此提供視訊診療與確診判定服務的醫療院所也隨之增加，總計縣內共59家提供服務。圖／金門縣政府提供
金門縣流行疫情指揮中心表示，今新增155名確診，地區進入疫情高原期，因此提供視訊診療與確診判定服務的醫療院所也隨之增加，總計縣內共59家提供服務。圖／金門縣政府提供

衛生所 金門 中醫

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