十大軍用「地王」曝光 國防部決定全交還政府

國軍目前仍握有包括價格高達41億餘元的「清水一營區」等軍用「地王」未曾運用，審計部要求應活化利用，國防部決定將十塊閒置超過5年且價值超過5億元空置營地，全數交還給國產署或撥交政府機關。

審計部表示，國防部所屬現有空置營地仍多達123處、763.51公頃，其中不乏長年閒置、大面積又具高價值者，卻因閒置遭民眾佔用、佔建甚至濫葬，有礙國有資源的有效利用。國防部宜積極就非需用土地檢討釋出，以資源快速活化利用。

經統計，國防部有10處閒置超過5年且土地價格超過5億元的空置營地，價格最高的台中清水一營區，價格即高達41億5750萬6000元，民國95年閒置至今。其餘的「地王」包括新北土城零散地、高雄左營外興隆營地、左東散戶、台中太平光五教練場、高雄鳳山的埤頂段零散地、高雄鼓山的鼓南段零散地、壽山段零散地、新北中和的積穗零散地、高雄三民區的覆鼎金南營區。目前均由軍備局持有。

國防部決定，相關土地將撥交國產署或移交政府單位。如清水一營區就交還國產署。