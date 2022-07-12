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海巡安平級「八里艦」首度出海測試 成軍後將部署台北港
海巡署第5艘具平戰轉換能量的安平級巡邏艦「八里艦」（CG606）今天首度執行海上測試。若順利交艦成軍，將部署在北部地區機動海巡隊，以台北港為母港，執行北方海域巡弋任務。
安平級巡邏艦「八里艦」在今年4月8日下水，船型是以海軍精進型沱江級艦藍圖為基礎改良，耐波力達9級，最快航速高達44節以上，艦上預留平戰轉換管線等裝備，戰時可供作為發射雄二、雄三反艦飛彈的載台。
八里艦既有執法用武器系統，包括1門鎮海火箭彈武器系統、1門雙管20機砲遙控槍塔，並配備最大射程達120米的高壓水砲。
八里艦並搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。未來將配置在北部地區機動海巡隊，執行北方海域巡弋任務。台北港目前已有同型艦淡水艦進駐，八里艦未來可望同時進駐台北港。
八里艦今日首度出海執行測試，船艦出高雄港時被軍事迷攝下。
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