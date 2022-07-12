共軍飛彈護衛艦10日出現花東外海 距鄰接區僅10浬

大陸解放軍連5天闖入我西南空域ADIZ防空識別區，其1艘解放軍飛彈護衛艦10日出現花東外海，距鄰接區僅有10浬，我派出海軍及海巡署艦艇接近監控。國防部表示，台灣周邊軍事活動全程掌握，並做適處應對，請國人放心。

軍方人士指出，台灣花東海域自7月1日發現3艘俄羅斯軍艦出現在蘭嶼東南方39浬外，昨天也有1艘美軍軍艦經過蘭嶼外海45浬。其中1艘解放軍飛彈護衛艦10日出現花蓮港外海35浬，距離我國的鄰接區海域24浬僅10浬。

大陸解放軍軍機連續7天未闖我ADIZ防空識別區後，本月7日起又連續5天闖入我西南空域ADIZ防空識別區，軍事專家研判，可能是向美軍環太平演習做出反應，至於解放軍及他國軍艦出沒東部海域，因行駛國際公海，較為正常。

另據軍方人士透露，東部外海近期都未出現大陸情報船及海測船，原因不明。軍事專家則認為近期中科院未再試射弓三及雄風等機敏度高的飛彈，僅是近岸的火砲操演射擊，對於大陸情蒐價值沒有助益，近期才可能沒有活動。