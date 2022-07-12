僅公布西南角共機動態 國防部：考量全般區域情勢
國防部目前積極公布共機進入我西南防空識別區資訊，卻未公布其他區域或穿越海峽中線的共機資訊，原因為何？國防部軍事發言人孫立方上午表示，國防部會考量全般區域情勢，再適時公布相關訊息。
美籍旅台軍事專家顏文德日前在網路平台為文質疑，台灣國防部經常釋出共機入侵台灣防空識別區的地圖與航跡，但敘述總是針對南中國海（西南空域），很少或根本沒有提到東海，「為什麼？目前還不清楚」。他指稱中國大陸去年9月1日至10月4日間入侵我防空識別區的航跡圖，指共機像某種狂躁的機器人蜘蛛一樣，慢慢地打擊台灣。
這項議題今天引起外媒追問，鯀立方表示，有關台海周邊的共機動態，國軍都會運用聯合情監偵手段，可以全程掌握，並且適切應處。此外，當共軍軍機、軍艦航經台海周邊時，國防部會考量全般區域情勢，適時公布相關的訊息。
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