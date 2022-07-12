潛艦國造原型艦最快明年6月完工 國防部：按節點建造

本報今披露潛艦國造原型艦船殼製造、下水時間、武器配備，以及官兵接艦等相關議題，國防部發言人孫立方今天表示，潛艦國造是我國重大國防自主計畫之一，確保全案順利遂行，為國防部重點工作，目前由台船依合約範疇辦理，全案皆依計畫節點管制台船實施建造。

本報今日披露，國造潛艦計畫第一艘原型艦民國108年5月開工，難度最大的裝備籌獲階段，目前已進入穩定期，各船段即將組合，先前已將下水時間提早前到明年9月，最快甚至可望提前到明年6月。而依據參與人員估計，第一艘原型艦自製率約40%，技術領先海軍現役荷蘭製劍龍級潛艦約10年。

本報披露，潛艦建造採取分段組合。參與潛艦計畫人士透露，原型艦船身共分6段，由艉到艏依序為編號1至6，加上頂部的帆罩，總共7個船段。由於我方採取穩紮穩打的發展策略，諸如鋰電池、外殼消音瓦等新裝備，都尚未運用在原型艦上，原型艦將採用鉛酸電池。

對相關細節，國防部上午未多作表示，孫立方說，潛艦國造是我國重大國防自主計畫之一，確保全案順利遂行，為國防部重點工作，目前由台船依合約範疇辦理，全案皆依計畫節點管制台船實施建造。