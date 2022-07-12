萬安45號防空演習 將傳送飛彈空襲警報模擬告警簡訊
警政署民防所副所長林國華上午表示，民眾運用「警政服務App 防空避難專區」，只要用手機下載APP，就能提供人員所在最近的防空避難專區的導航。國防部則表示，屆時將傳送「飛彈空襲警報」的模擬告警簡訊。
國防部上午舉行記者會表示，今年「萬安45號防空演習」將配合漢光演習實兵操演，7月25至28日13時30分至14時，區分本島北、中、南、東部及外離島包括澎湖、金門、連江等7個地區，各實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及戰災搶救等演練。演習開始前後，將傳送給民眾萬安演習「飛彈空襲警報」的告警簡訊。
國防部表示，萬安防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠場站及民眾均應配合管制與演練，若違反演習規定，各地方政府得引用民防法第25條裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
國防部說，行駛車輛聽聞防空警報及手機告警訊息時，駕駛人應保持鎮靜，並遵守交通號誌及軍、憲、警、民防執勤人員引導，切勿違反交通規則。
林國華在說明「警政服務App 防空避難專區」表示，民眾平時可利用手機截圖或下載Google離線地標註辦公處所或住家附近的防空避難處所，預先儲存，以隨時或於網路斷線時查閱。而遇戰時或戰爭將發生時，依平時自行儲存的資訊，迅速避難外，也可依現地標示、即黃色防空避難設備標誌牌或聽從軍、憲、警及民防人員引導，進入防空避難處所避難。
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