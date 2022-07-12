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國造潛艦類似蒼龍級？其實有相當落差

聯合報／ 記者程嘉文
日本蒼龍級潛艦「白龍」號。圖／美國海軍檔案照
日本蒼龍級潛艦「白龍」號。圖／美國海軍檔案照

民國108年5月，總統大選前半年，蔡英文總統到高雄的台灣國際造船公司，主持國造潛艦計畫（IDS）原型艦的開工典禮。當天會場展出的潛艦模型，船艉4片尾舵使用X型設計，而非水平與垂直的十字型。由於日本海上自衛隊新式的蒼龍級潛艦，也採用Ｘ型尾舵設計，因此媒體界紛紛傳出「國造潛艦設計類似蒼龍級」的說法。然而依據參與造艦的人士透露，IDS與蒼龍級，最接近之處可能就是同採Ｘ型尾舵，兩者在大小上，其實有相當落差。

據了解，IDS原型艦排水量比劍龍級（潛航2660噸）略小，和蒼龍級（潛航4200噸）有相當差距。知情人士指出，現代潛艦尾舵不是Ｘ字，就是十字，彼此各有優點，原型艦設計初期曾考慮十字型；潛艦外型更是大同小異，不可能光看船殼，就斷言與誰類似。

除了蒼龍級之外，1980年代末問世的荷蘭海象級，就已採用Ｘ字尾舵設計。目前各國開發的潛艦中，德國的216/218型，也採用Ｘ字尾舵。如此設計的優點，是不管左右轉彎或上下俯仰，四片舵面都可參與，減少一旦故障時的影響；同時少掉正下方的方向舵，使潛艦必要時可在海床坐底守株待兔。但如此也使所有舵面同時得身兼轉彎與俯仰功能，操縱系統的設計變得比較複雜，因此美國海軍至今仍然偏好十字尾舵，至於在海床坐底能力等需求，則藉著將下方舵片長度縮短來解決。

龍級潛艦 劍龍級

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