萬安45號防空演習 三個里首驗證「車停 人就近疏散」

全民防衛動員署人動處簡任處長朱森村今天表示，「萬安45號防空演習」將配合漢光演習實兵操演，7月25至28日13時30分至14時，區分本島北、中、南、東部及外離島包括澎湖、金門、連江等7個地區，各實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及戰災搶救等演練。

朱森村表示，今年萬安演習特點，將會在台北市信義區廣居里、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，首次驗證「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為，以符合戰時景況；爾後將逐年擴大辦理。此外，將將運用多重預警手段，除一般防空警報外，也將運用包括手機簡訊在內的空中威脅告警系統等多重手段，提升防空警報涵蓋率，以爭取預警時間。

國防部上午舉行記者會，說明「萬安45號演習」規劃暨「警政服務App防空避難專區運用」。此舉是為持恆民眾居安思危意識，強化全民防空整備與作為，降低空襲損害，以確保人民生命財產安全。

朱森村表示，結合「漢光演習」實兵操演，「萬安45號防空演習」採「有預警、分區」方式，訂於7月25至28日在7個地區，各實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制及戰災搶救等演練。

朱森村說，屆時各地方政府民防管制中心依防情狀況，執行警報傳遞與發放，輔以「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，協助通知防空警報。而防空警報發放後，由軍、憲、警及民防值勤人員引導民眾實施疏散避難及交通管制，並執行各項經建設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練，以降低空襲損害。

朱森村表示，萬安演習今（111）年分別由台北市信義區廣居里、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，驗證「車停，人就近疏散」的防空疏散避難作為，以符合戰時景況。

3個里轄內行駛車輛聽聞防空警報時，靠邊停於安全處下車，駕駛及乘員應聽從軍、憲、警及民防值勤人員引導就近實施疏散避難。