模擬遭魚雷攻擊 國造潛艦通過爆震測試

美國海軍最新的航空母艦福特號，去年完成全船衝擊試驗 （FSST），其中包括三度在航艦旁水下引爆炸藥，測試對船身的影響。我國自製的防禦性潛艦（IDS），同樣也經歷過類似測試，確保以中共魚雷的彈頭威力，若在一定距離內爆炸，不至於傷害壓力殼，船內的震動程度也能維持儀器裝備的運作。

消息人士透露，國造潛艦使用中鋼製鋼板，強度達到歐美新式HSLA-80鋼板的標準。為了驗證我方製造壓力殼的工藝（冶金、焊接等）已經足敷需要，台船先建造了一個測試用壓力殼，內部裝有儀器，用以進行水下爆震測試。測試方式比照歐美國家對新艦的測試模式，以相同於中共重型魚雷裝藥量的高爆炸藥，在一定距離之內引爆，以瞭解自製壓力殼對爆震衝擊的抵擋能力。事後證實，測試段的壓力殼未受破壞，內部儀器裝備也能維持運作，顯示產品足以通過考驗，然後才正式進行船段製造。

依據計畫，第一艘IDS原型艦應於今年9月起，開始進行船段組裝。分為7段的船身，將花1年時間完成組合。下水時間預計將在明年9月。外購裝備到位與施工進程，目前均能符合進度，如果狀況理想，甚至有可能提前1至3個月。但在下水完成以裝後，還要進行至少1年的廠方測試（FAT），通過之後才能夠交船給海軍。海軍接收之後，也必須進行岸測（HAT）與航測（SAT）。