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國艦國造首艘自製潛艦 性能約比我現役艦進步十年

聯合報／ 記者程嘉文
日本蒼龍級潛艦，艦身外殼可見到貼有隔音瓦。讀者提供
日本蒼龍級潛艦，艦身外殼可見到貼有隔音瓦。讀者提供

國造防禦潛艦（IDS）第一艘原型艦，即將開始進行船段組合工程，原本預定明年9月舉行下水典禮的目標可望達成，甚至有機會提前最多3個月。建造團隊相關人員指出，相較國軍現役的荷蘭製劍龍級潛艦海獅、海虎號，IDS的性能約領先其10年。

劍龍級於1980年代後期完工返國服役，相較而言，「技術領先10年」似乎並不值得稱道。對此建造團隊人員坦言，這是中華民國第一次建造潛艦，又是在沒有具體模仿對象之下自行設計，因此採取逐步前進、穩紮穩打的策略。許多最新的水下先進科技，原型艦並未採用，但在設計上保留提升的空間，未來量產時將逐一納入。

舉例而言，各國近年新問世的柴電潛艦，多半裝有絕氣推進系統（Air-Independent Propulsion，AIP）。這是為了彌補傳統動力潛艦的最大弱點，就是柴油主機無法在潛航時啟動，只能靠電池組提供電力。AIP運用燃料電池或是斯特林（Stirling）引擎，靠自帶的液態氧為助燃劑。潛艦在啟動AIP，可以維持連續水下慢速潛航約2~3周的時間，期間不必上浮換氣，大幅提升戰力。

我國的IDS並無AIP，因此水下持續潛航能力，與現役的劍龍級相較，並沒有突破性的提升。不使用絕氣推進系統的原因，包括相關商源的取得問題，更重要的是電池技術的進步：若以鋰電池取代傳統的鉛酸電池，由於儲能效果大增，可達到與裝設AIP同樣長時間潛航的效果。反之，AIP等於在船上多裝一套輔助動力系統，不但增加複雜性，更重要的是液態氧與液態氫，在攜帶上都有高風險。例如日本的蒼龍級潛艦，從第11艘凰龍號（2020年服役）開始，因為改用鋰電池，就取消了先前設計的AIP。等到IDS量產，就會改用鋰電池。

另一個近年潛艦常見的科技，是在船身表面，貼上一層消音瓦，材質以橡皮為主，可以阻擋自身噪音傳出，也能減少聲納的反射回波。IDS原型艦亦無使用消音瓦，不過設計上已經保留未來裝置的餘裕，同樣也會在量產之後開始裝用。

我國首艘自製潛艦的模型。報系資料照片
我國首艘自製潛艦的模型。報系資料照片

潛艦 海獅 劍龍級

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