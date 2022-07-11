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前國防部總政戰部主任二級上將曹文生今辭世 享壽80歲
曾任前總統李登輝侍衛長、前國防部總政戰部主任二級上將曹文生，今日下午4時16分於三軍總醫院辭世，享壽80歲。家屬遵奉曹文生生前遺願，不發訃告、不設靈堂、不舉辦公奠，一切從簡辦理。
曹文生5月因為中風住進三軍總醫院。國防部今天透過所屬軍媒青年日報發布曹文生過世訊息，表示「國軍袍澤備感哀慟，軫念良深！」
國防部表示，曹文生生於民國32年，陸軍官校35期，曾任飛彈防空指揮部指揮官、226師師長、總統府侍衛長、憲兵司令、陸軍副總司令、總政治作戰部主任等要職。
國防部說，民國89年5月16日，曹文生轉任總統府戰略顧問，逾40載的軍旅歲月中，獲頒雲麾、忠勤、陸海空軍、干城、光華等勳獎章近30座，功勳彪炳、績效卓著。
國防部說，曹文生為人謙和、待人有禮、提攜後進，極受部屬推崇與愛戴。
國防部說，家屬遵奉曹上將生前遺願，不發訃告、不設靈堂、不舉辦公奠，一切從簡辦理。
曹文生生前受李登輝重用，任侍衛長接近權力核心，受到李登輝高度信任，李前總統卸任後擔任台綜院榮譽董事長，曹文生也曾追隨前往任職。
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