獨／海軍S-70C墜毀20天 同型機今藍天下復飛

海軍S-70C直升機上個月22日重落地墜毀，機工長劉尚鈞傷重殉職；事故發生20天後，本報記者今獨家拍到同型直升機藍天下，在海軍基地上空進行五邊飛行訓練，後方跟著500MD反潛直升機，海軍已證實同機型恢復飛行訓練，會進行捍衛台灣領空之責。

海軍S-70C反潛直升機上個月22日下午在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼失效，機身重落地，機尾瞬間著火，其中機工長劉尚鈞全身95%面積燒燙傷，23日凌晨2時出現血壓心跳、呼吸不穩定，裝上葉克膜搶救仍無效，家屬最終放棄急救，送回桃園老家。

劉尚鈞家屬7月8日舉行告別式，海軍以國旗覆棺、場面備極哀榮，蔡英文總統當天也親至靈堂頒發旌忠狀、褒揚令，讚許他在校是學弟妹好榜樣，並說「你的任務結束了，謝謝你，我們永遠以你為榮」。

海軍送走殉職的機工長劉尚鈞後，也恢復S-70C同型直升機的飛行訓練，本報記者今天上午獨家拍攝，在朗朗晴空下，S-70C在高雄左營反潛飛行基地上空，進行五邊飛行訓練，展現空中英姿，500MD反潛直升機也在同一時間進行飛行訓練。

藍天下，只見S-70C復飛的訓練，在空中來回穿梭，記者從遠處捕捉到S-70C機身空間錯位，仿佛飛進民宅內玩躲貓貓，飛行訓練平穩結束。

海軍司令部表示，已依規定完成S-70C型機飛安特檢並恢復戰（演）訓任務；此外，上個月在S-70C直升機重落地墜毀中受傷的3名傷者，其中正副駕駛中校陳錦凡以及上尉鄭行杰，經醫生評估後已出院，目前管制定期回診；另士官長郭冠廷已轉一般病房觀察治療。