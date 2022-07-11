漢光實兵本月重兵演練固守台北港 實施海上實彈操演
國軍漢光38號操演實兵科目，將在本（7）月下旬陸續展開預演，並預定在27至29日實施正式操演。今年軍方特別強化中樞防務「反斬首」科目演練，陸軍6軍團針將動員多年未曾在淡水河口凌空的AH-64E阿帕契攻擊直升機與IDF戰機實施戰轟機操演，模擬反制敵軍奪取台北港外，地面部隊同時也將實施海上實彈射擊。
國軍漢光38號演習科目，除海軍在東部蘇澳集結海軍、海巡艦隊實施海上操演外，後備部隊戰力演練將也是重點。
陸軍6軍團發出射擊通報披露，年7月18-21日及27-29日，共計7日，將在台北港、北堤沙灘八里左岸A 、B 區、新竹地區及台北港A 、B 區實施射擊，位林口的海軍陸戰隊66旅、陸軍台北渡指揮部都將參演，陸戰隊負責固守台北港區坐鎮港運大樓，關指部則防衛八里左岸。而根據射擊通報內容，外界可一窺漢光「台北港反突襲」今年堪稱「集結重兵」。
射擊通報內容披露，漢光操演將在7月21日上午，由空軍第三聯隊的IDF戰機在台北港A區凌空，實施戰轟機訓練；601旅阿帕契攻擊直升機則於同時間在台北港、台北港北堤沙灘、八里左岸A區實施凌空，協助部隊演練反擊科目，預定28日正式操演。
另外，18、19-21日、27日則由602旅直升機在新竹坑子口靶場、湖口台地實施凌空實施預演，28、29日上午正式操演。
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