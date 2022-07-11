全動署為後備部隊採購T75K3手槍 年底前首批接裝194把

今年是美國海軍發展航空母艦兵力100周年，美國最後一艘傳統動力航空母艦小鷹號（USS Kitty Hawk），將在德州完成解體拆船作業，預計7月開始，將以18個月的時間，直到2023年12月完成拆除，目前美軍已無傳統動力航艦，全部為核動力航艦。

2022-07-11 07:30