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全動署為後備部隊採購T75K3手槍 年底前首批接裝194把

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍T75K3手槍。圖／取自國防部青年日報網頁
國軍T75K3手槍。圖／取自國防部青年日報網頁

新制後備教召正順利推展，國防部完成後備部隊手槍換裝計畫，向軍備局205廠採購580把國造T75K3手槍換裝舊式的45手槍，今年第四季將交裝194把、訓練用彈1萬8600顆，後備部隊幹部將也能使用新式手槍。

國防部表示，全民防衛動員署今年將採購580把T75K3手槍，憲兵司令部統建時，則較陸軍採購時配賦數增加客製附屬配備，計有TC86式訓練用色彈、憲兵用白色及軟式槍套、空包彈、色彈轉換套件及槍櫃等，因此預算較高。

手槍委由軍備局生製中心第205廠承製，一把單價2萬3800元整，與陸軍採購價格相同。

國軍T75K3手槍第二階段軍事投案由憲兵指揮部統建，委製部分包括手槍、標準型槍套、戰備彈、訓練彈、白色槍套、色彈轉換套件，色彈；商購則有指標器、空包彈、槍櫃、指標器庫儲櫃、特戰型槍套及軟式槍套。

國防部表示，全動署依任務特性委製580把新型手槍，標準型槍套580組及戰備、訓練彈藥5萬7600顆，預算編列1861萬7000元整，規畫汰換老舊45手槍。今年支用728萬9000元，規畫籌獲194把，訓練用彈1萬8600顆，可於第四季完成裝備解繳。

憲兵 國防部 陸軍

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