獨／我對美求售百架F-35戰機公文首曝光 美至今拒售

我國是否曾對美國正式提出採購F-35戰機，成為國安圈中「避談」的公開秘密，主要怕觸怒美方。但近日有外籍軍事專家提出事證，披露我國2002年間透過台北經濟和文化代表處（TECRO），正式向美方遞送軍方希望採購100架F-35B戰機的正式意向書（LOI）。文件證實在我方長期殷殷需求下，美至今拒售我新型匿蹤戰機。

對此，空軍司令部今（10）日表示，空軍持續依作戰需求進行建軍規劃，有關報導純屬臆測，不予評論。

而就在外傳空軍已向總統府提出「下一代主力戰機評估報告」，計劃以百億元預算啟動下一代戰機原型機研發之際，空軍司令部今年5月曾向立法院朝野提出「向美提出採購最新戰機」書面報告，表示仍將於華美軍事交流會議中，持續向美方探詢供售各式先進及符合空軍需求戰機的可能性。

在網路平台披露這項我求購F-35戰機公文者，是曾任職詹氏防衛周刊、國防新聞周刊的旅台美國人顏文德（Windell Minnick）。他廿年前也在台揭露美國國安局與美軍在陽明山平等里設立無線電監聽站。而他近日披露的文件，還包括台灣當年向美國在台協會爭取售我F-35B戰機的機密簡報。

顏文德近日以「美國為何不出售F-35戰機」在網路新聞平台為文指出，台灣面臨中共軍事現代化與導彈威脅，急需能垂直（V/STOL）或短距離起降或短距離起飛和降落（STOL）的戰機。他出示了台灣2002年對美就我國空軍決定採購一百架F-35B戰機的價格和可用性（P&A）資料傳送了一份正式意向書（LOI）。

這三頁的意向書是當年台北經濟和文化代表處（TECRO）華盛頓辦事處發給美國在台協會（AIT）華府總部政治/軍事事務主任的信函，內容以我面臨中國大陸空軍與導彈威脅，請求加入美能垂直起降的聯合攻擊戰機計畫（JSF STOVE）。

報導中同時出示我軍方對AIT所作機密簡報，內容指我空軍當年規劃採購一百至一百廿架F-35戰機與相關訓練、綜合後勤，並希望戰機能具備與我國軍C4ISR通聯、整合電戰系統武器庫存等能量。

顏文德所出示公文證實我國確曾向美求售F-35戰機，文中提及我國防界曾討論退而求次其引進英美將退役AV-8D戰機，但因其僅有次音速且後勤沉重作罷。而據了解，這項備案曾在民進黨將執政前被討論。