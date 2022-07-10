印有繁體中文...我軍援烏克蘭軍方「60公厘迫擊砲彈」？ 國防部回應了

針對外媒報導烏克蘭收到來自台灣的60公厘迫擊砲彈，國防部昨日表示，網傳照片彈藥批號與國軍編碼方式不同。國防部表示，有關軍事援贈作業，國防部均遵國家整體外交政策，配合外交部辦理，外媒臆測並非事實。

國防部表示，我國政府本著民主國家團結互助的精神，支持維護烏克蘭主權及領土完整，反對任何以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的行為。有關軍事援贈作業，國防部均遵國家整體外交政策，配合外交部辦理，外媒臆測並非事實。

烏克蘭軍事媒體《Мілітарний》報導，烏克蘭札波羅熱獨立領土防衛旅展示了一張60毫米迫擊砲砲彈，而該媒體在推特貼文也公布該照片，並附上我國國旗和烏克蘭國旗，稱這是來自台灣的禮物。

Мілітарний指出，烏軍打算將這些迫擊砲彈與塞爾維亞製造的60毫米砲管結合使用，用來摧毀俄軍車輛。報導還指出，網站上公布的其他照片顯示，砲彈上印有「頭信管」、「高級榴彈」等中文繁體字標籤，據稱這些砲彈是由美國居中協調，由我國轉讓這些庫存。

針對外媒報導烏克蘭收到來自台灣的60公厘迫擊砲，國防部昨日表示，網傳照片彈藥批號與國軍編碼方式不同，相關內容並非事實。

國防部表示，我國政府本著民主國家團結互助的精神，支持維護烏克蘭主權及領土完整，反對任何以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的行為。有關軍事援贈作業，國防部均遵國家整體外交政策，配合外交部辦理，外媒臆測並非事實。