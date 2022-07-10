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中科院三射坪讓太空中心 中科院、國軍有苦難言

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供
陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試HTTP-3A飛行第2節火箭，上午6時12分點火升高，從發射到落海2分鐘，團隊和在場觀看的火箭迷激動歡呼。圖／科技部提供

陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的「屏東旭海火箭發射場」測試HTTP-3A飛行第2節火箭，其實現地原為中科院九鵬基地的三射坪，長久以來除中科院試射飛彈，也提供國軍部隊實施神弓、天馬、神鷹等飛彈射擊訓練操演。今年因撥用給太空中心，國軍相關操演因此南遷至滿州鄉港仔村實施。

中科院九鵬基地的三射坪，長久以來除試射飛彈外，也提供國軍部隊實施神弓、天馬、神鷹等飛彈射擊訓練操演。因部隊操演需求，軍方年年都編列「敦親睦鄰」經費，並將演習部分勞務，如靶船製作、佈放，指定由牡丹當地民眾施作，以回饋鄉民與地方社區。

但因中科院與軍方屬公務單位，所提供補償經費依規定無法撥用給個人，僅能用於公共設施改善或補助舉行如「漁業祭」等公益活動，因此過去經常聞有居民抗爭。

但據了解，財團太空中心克服相關限制，獲得當地居民支持，並因原住民法傳統領域規範與部落會議機制，迫使軍方退出被納在原住民傳統領域的三射坪海灘，中科院也因此將三射坪的發射管制設施，無償移交太空中心使用，國軍今年的天馬、神弓、神鷹操演，也因此南移至滿州鄉港仔村實施。中科院與軍方有苦難言。

中科院 飛彈 國軍

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