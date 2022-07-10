中科院三射坪讓太空中心 中科院、國軍有苦難言

陽明交通大學前瞻火箭研究中心今天上午在首度啟用的「屏東旭海火箭發射場」測試HTTP-3A飛行第2節火箭，其實現地原為中科院九鵬基地的三射坪，長久以來除中科院試射飛彈，也提供國軍部隊實施神弓、天馬、神鷹等飛彈射擊訓練操演。今年因撥用給太空中心，國軍相關操演因此南遷至滿州鄉港仔村實施。

中科院九鵬基地的三射坪，長久以來除試射飛彈外，也提供國軍部隊實施神弓、天馬、神鷹等飛彈射擊訓練操演。因部隊操演需求，軍方年年都編列「敦親睦鄰」經費，並將演習部分勞務，如靶船製作、佈放，指定由牡丹當地民眾施作，以回饋鄉民與地方社區。

但因中科院與軍方屬公務單位，所提供補償經費依規定無法撥用給個人，僅能用於公共設施改善或補助舉行如「漁業祭」等公益活動，因此過去經常聞有居民抗爭。

但據了解，財團太空中心克服相關限制，獲得當地居民支持，並因原住民法傳統領域規範與部落會議機制，迫使軍方退出被納在原住民傳統領域的三射坪海灘，中科院也因此將三射坪的發射管制設施，無償移交太空中心使用，國軍今年的天馬、神弓、神鷹操演，也因此南移至滿州鄉港仔村實施。中科院與軍方有苦難言。