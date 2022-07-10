國防部下令後備整備 新制教召明年全面實施機率高？

後備教育召集從原5到7天，今年部分「試行」14天新制，且受訓期間不休假。國防部原訂今年第三季將就新制教召執行狀況進行檢討，但國防部近日已下令原負責舊制教召的各縣市後備指揮部，必須作好後續負責執行新制教育召集全般規劃的準備。跡象顯示，新制教召明年全面實施的機率很高。

但全民防衛動員署上午表示，新制教召今年第二季起即由後備旅接訓，實施狀況良好，全動署今年第四季會對全般實施狀況進行檢討，目前仍規劃在明年新、舊制教召併同實施，但會隨實際狀況進行滾動式檢討。

針對新制教育召集第三季，陸軍各復編的步兵旅已逐次啟動整備工作，國防部與全民防衛動員署本季應開始就年度執行狀況進行全盤檢討。而立法院也已完成獎勵

國防部今（111）年起以「後退先用」為原則，局部試行「年年施訓，每次十四天」教育召集訓練，以作戰區為單位，於一至三季，由三軍司令部及後備指揮部，計廿五個營連1萬5千餘人實施驗證，並於第四季完成試行成效檢討及各項評估，作為後續政策研修及部隊訓練執行的參據。

據了解，國防部高層近期下令，新制教召第三季將展開，針對新制教召的報到、訓練、管教、解召等所需人力及編組，必須展開通盤考量；而縣市後備指揮部，應就後續負責教育召集全般規劃有所準備。

而今年舊制5至7天教召訓練，是結合單位作戰任務，由後備召訓中心基地輪訓或部隊自訓方式實施，計9萬7千餘人。