高階退將關說海軍將領人事遭投訴 海軍司令部否認

本報接獲投訴，指稱近期有高階退役將領干涉海軍將領人事，關說現某現役少將須晉升中將。海軍司令部昨日表示，該部人事選用，均依「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」，秉持公平、公正原則，依程序辦理。相關查詢內容與事實不符。

本報接獲投訴指稱，7月份隨著海軍副司令唐華晉升副總長開始，海軍內部遭受極大的人事關說壓力，前司令劉志斌所硬是頂過長官交辦的壓力，現在來到新任司令梅家樹身上。一位退役高級海階將領，透過各種方式向國防部長邱國正及現任海軍司令，關切一位現役少將部屬故舊，希望將其晉升中將。

投訴指稱，受退將關照的這名將領，過去曾涉違反交通規則致人於死的意外事件，退役將領舉措顯涉及人事關說，讓海軍後起之輩不服。他希望海軍能培養更好的人才，而非僅庇蔭在長官身邊的家臣幫手扶搖直上。

但海軍官員私下澄清，梅家樹並未接獲相關陳請關說的訊息。

而就投訴內容經查詢海軍司令部，該部昨日表示，海軍人事選用，均依「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」，秉持公平、公正原則，依程序辦理。相關查詢內容與事實不符。